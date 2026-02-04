La Aemet avisa: Leonardo empezará a debilitarse el viernes pero el sábado llega una nueva borrasca

Agentes de la policía Local de Puente Tablas (Jaén) vigila la crecida del río Guadalbullón a su paso por la localidad.C.G. / Europa Press

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha indicado que la borrasca Leonardo, que dejará estos días "precipitaciones fuertes y persistentes" en la península, salvo en el nordeste, empezará a debilitarse este viernes aunque se prevé la llegada de una nueva el próximo sábado.

En un aviso especial publicado este miércoles, el organismo nacional ha anticipado que se mantendrá en los próximos días "una circulación atlántica inducida por la borrasca Leonardo".

Se esperan, en consecuencia, "precipitaciones localmente fuertes y extraordinariamente persistentes en puntos de Andalucía, zona centro y Galicia, con acumulaciones que serán muy significativas en zonas montañosas a barlovento del flujo de oeste y suroeste".

El comunicado ha señalado asimismo que, debido al "alto nivel de saturación del suelo y deshielos", se dará un "significativo impacto hidrológico" en cuencas de las vertientes atlántica y mediterránea de Andalucía, Extremadura y Castilla y León.

Leonardo traerá estos días una intensificación del viento, con rachas muy fuertes en amplias zonas y temporal marítimo generalizado, y serán probables los deslizamientos de tierra y los daños en bienes e infraestructuras.

Así, el jueves se contemplan precipitaciones generalizadas y persistentes y la península estará bajo el efecto de un "flujo húmedo y el paso de nuevos frentes atlánticos asociados a Leonardo".

La variable más destacable ese día, según esto, será el viento, con rachas muy fuertes en amplias zonas del territorio, salvo el tercio nordeste. En áreas montañosas de la mitad sur y litorales expuestos de Alborán se superarán los 90-100 km/h.

El sábado llega una nueva borrasca

En su comunicado, la Aemet ha anticipado que Leonardo comenzará a "debilitarse progresivamente" el viernes, si bien continuará su influencia aunque menor, con precipitaciones por la vertiente atlántica peninsular. La cota de nieve se situará por debajo de los 1.000 metros en el cuadrante noroeste y entre 1.200-1.400 metros en el resto.

Pero pese a su debilitamiento, se contempla para el sábado la llegada de una nueva borrasca atlántica, que intensificará las precipitaciones y el viento. Se esperan rachas muy fuertes en el tercio sur y sureste peninsular y el temporal marítimo será significativo en Galicia y Cantábrico.

El domingo, y tras el paso de la borrasca atlántica, las altas presiones se establecerán por el suroeste península con el viento de componente oeste.