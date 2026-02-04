La monarquía noruega se suma a las casas reales en la picota por asuntos sexuales

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La monarquía Noruega se ha sumado a la larga lista de casa reales, entre ellas la española y la británica, cuya credibilidad se ha visto comprometida por escándalos de tipo sexual. En este caso, a cuenta de los vínculos de la princesa heredera, Mette-Marit, con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, y del hijo de aquella, Marius Borg Høiby. El nieto de los reyes noruegos se declaró ayer, en un juicio celebrado en Oslo, no culpable de los cargos de violación, maltrato y de filmar sin consentimiento a varias mujeres, pero admitió haber cometido agresiones y otros delitos menos graves y, también, haber transportado varios kilos de marihuana para un tercero, haber quebrantado la prohibición de visita a una persona y haber cometido varios delitos de tráfico, según la televisión pública noruega NRK. La última remesa de documentos declasificados por la justicia estadounidense sobre el delincuente sexual incluye varios correos electrónicos entre este y la princesa, que le consultó si veía apropiado sugerir como fondo de pantalla para su hijo “dos mujeres desnudas llevando una tabla de surf”.