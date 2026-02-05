El eclipse solar, protagonista en el Parc Astronòmic del Montsec

El eclipse solar total del próximo 12 de agosto será el protagonista de la nueva temporada del Parc Astronòmic del Montsec (PAM), ya que el sur de las comarcas de Lleida será un enclave estratégico para observar un fenómeno “único” y “espectacular”. Así lo destacó el gerente del PAM, Salvador Ribas, quien añadió que el observatorio hará pedagogía del eclipse en las sesiones diurnas y familiares programadas para explicar, sobre todo, las medidas a tomar para observar de “manera segura” el eclipse.

Lleida ciudad y Les Borges Blanques son dos de los 20 municipios catalanes que el Govern propone como emplazamientos seguros para ver el eclipse, que en el PAM no será total, ya que se quedará en el 99,9%. Por ello, los técnicos de la instalación se desplazarán a otros lugares más favorables para estudiar y colaborar en la observación del fenómeno.

El PAM, gestionado por Ferrocarrils de la Generalitat, iniciará mañana la temporada con un cortometraje sobre Assumpció Català i Poch, primera astrónoma profesional de una universidad española. Entre las actividades también destacan el taller Mosaics de Llum, con motivo del Any Gaudí; la nueva exposición 100 anys d’història dels Planetaris, que llegará en primavera; la actividad combinada de yoga, visita nocturna y maridaje con productos de proximidad, una vez al mes en mayo, junio, julio y agosto; y las sesiones de observación del cielo en la estación Vall de Núria y este año, también en Boí Taüll.

Por su parte, el presidente de Ferrocarrils, Carles Ruiz Novella, destacó que el PAM, de referencia en la divulgación de la astronomía, pondrá “todos los recursos para garantizar que la ciudadanía pueda contemplar el eclipse con todas las garantías”. Además de las actividades, Ruiz señaló que entre las novedades de esta temporada se encuentra el nuevo radiotelescopio y la ampliación de los horarios para las visitas de grupos, especialmente escolares, con 4.500 alumnos en la temporada anterior. Asimismo, la previsión es superar los 31.000 visitantes del año pasado, como aseguró el presidente del consell comarcal de la Noguera, Miquel Plensa. También están programadas actividades singulares como el ciclo de música bajo las estrellas y el Festival d’Astronomia, del 10 al 12 de octubre.