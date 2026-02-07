Acudam presenta el corto ‘Canvi de plans’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Teatre l'Amistat de Mollerussa acogió ayer la presentación del cortometraje Canvi de plans impulsado por la asociación Acudam y dirigido por el director local Pol Aguilera. El corto ofrece una mirada sensible y divertida sobre la aceptación de los cambios vitales y pone en valor la inclusión y diversidad. El proyecto fue presentado el año pasado al Premi Insert a la Creació Audiovisual de personas con discapacidad intelectual en el marco del Festival CLAM. El acto, al que asistieron unas 300 personas entre representantes de entidades sociales, centros educativos y autoridades, estuvo presentado por la directora del servicio de terapia ocupacional de Acudam, Esther Ros, y de una usuaria del servicio, Pilar. Tras la emisión del corto se hizo un coloquio con los protagonistas, profesionales de Acudam y la profesora de la Universitat de Lleida Meritxell Drape.