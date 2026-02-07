La ANC y el Consell de la República reúnen miles de personas en Barcelona para denunciar el caos de Rodalies

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Un total de 30.000 personas, según los organizadores, y 8.000, según la Guardia Urbana, han participado este sábado por la mañana en la manifestación convocada por la ANC y el Consell de la República para denunciar la situación de Rodalies. ¡Con el lema 'Prou! Única via, Independència!'. La marcha ha arrancado a las 12.15h en el monumento de Rafael Casanova y ha culminado más de una hora después en la plaza Sant Jaume. ''Independència', '1 de Octubre, ni oblit ni perdó' o 'Urquinaona ho tornarem a fer' son algunas de las consignas que se han sentido durante la marcha, donde también se han quemado algunas banderas españolas. Esta es la primera de las dos manifestaciones que tendrán lugar este sábado por el caos en la red ferroviaria.

Uno de los puntos de tensión se ha producido cuando la protesta ha pasado por delante de la comisaría de la Policía Nacional en Vía Layetana, momento en que se han oído fuertes silbidos y los manifestantes han gritado 'Fuera las fuerzas de ocupación' y 'La policía tortura y asesina'. Además, también se ha quemado una bandera española muy cerca del edificio.

La convocada por la ANC y el Consejo de la República es la primera de las dos manifestaciones que tendrán lugar este sábado en Barcelona para denunciar el caos a la red ferroviaria. La segunda protesta está convocada a las cinco de la tarde y la impulsan las plataformas de usuarios de tren. Precisamente, la ANC y el Consell han acusado las plataformas de "contraprogramar" su marcha

Junts, ERC, CUP y Aliança exigen dimisiones y mejoras en el Govern

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha instado al Govern a "reaccionar" ante el "clamor unánime" de las movilizaciones previstas este sábado en Barcelona por el caos en Rodalies. Turull ha dicho que espera que las marchas "tengan el impacto que tendrían que tener en cualquier gobierno", pero ha lamentado que "la primera lógica" del ejecutivo sea "no molestar Renfe ni Madrid". "Lo que tiene que hacer el Govern es ser sensible al clamor. No se puede defender lo que es absolutamente indefendible" ha reivindicado Turull, que ha aprovechado para pedir el cese del ministro de Transportes, Óscar Puente y de la consellera de Territori, Sílvia Paneque.

Preguntado por el hecho de que haya dos protestas convocadas el mismo sábado – una por parte de ANC y el Consejo de la República y el otro por parte de usuarios – Turull ha preguntado no poner el foco en "la competición" sobre cuál es la marcha "mayor". "Se trata de que haya movilizaciones, no sólo hoy, sino tantos días como sea posible", ha añadido.

ERC ha reivindicado la necesidad de salir a la calle este sábado en Barcelona para denunciar el desbarajuste a Rodalies y para reclamar un servicio de trenes "dignos y fiables". Así lo ha exigido la vicesecretaria general de Mundo del Trabajo, Economía y Lengua del partido, Laura Pelay. La republicana ha insistido en pedir las dimisiones de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, y del ministro de Transportes, Óscar Puente, y ha llamado a los usuarios a "subir la voz" y decir "basta". "Estamos hartos de ser rehenes cotidianos de un sistema fallido. No puede ser que cada día nos levantemos y que eso sea una ruleta rusa", ha recriminado Pelay.

La CUP ha denunciado la gestión "incompetente" del Govern a raíz de la crisis en Rodalies y lo ha acusado de querer "tapar las vergüenzas del gobierno socialista del PSOE de Madrid". "Nuestra apuesta es muy clara, lidiar con aquellos que han permitido que Cataluña caiga a trozos", ha afirmado el diputado Dani Cornellà. "Hoy es una jornada de lucha histórica donde toda la sociedad civil dirá basta y reivindicará que queremos unos servicios públicos que den respuesta a la gente trabajadora", ha añadido el diputado, que ha vuelto a reclamar la dimisión de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, por el desbarajuste en Rodalies.

La presidenta de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha tildado el sistema ferroviario catalán "macabra" y ha reclamado más inversión al Govern. "Los catalanes no pagamos impuestos tercermundistas, pagamos impuestos nórdicos, por lo tanto, queremos una mejora sustancial de nuestros servicios públicos", ha detallado la también alcaldesa de Ripoll. El partido ha celebrado este sábado su primera convención municipalista en la capital del Ripollès para preparar la estrategia política de cara a los próximos comicios, que ha reunido a unas 200 personas según la formación. La líder ha evitado concretar en qué localidades se presentarán, pero ha asegurado que "no harán listas a la ligera" y sólo serán a los municipios que compartan "el mismo paradigma de Ripoll".