Apoyo a la ILP que blinda la atención a la discapacidad

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La Associació Alba de Tàrrega se ha adherido a la campaña de recogida de firmas impulsada por la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca garantizar la concertación social exclusiva en la provisión de servicios sociales dirigidos a personas con discapacidad que requieren apoyos personalizados, integrales y continuados, a través de entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro. La propuesta, que el Parlament de Catalunya admitió a trámite el pasado 9 de octubre, responde a la inquietud de un grupo de familias —madres, padres y personas vinculadas al ámbito de la discapacidad— que quieren transformar el sistema actual y asegurar una atención centrada en las necesidades reales de las personas, gestionada por entidades con arraigo, compromiso y vocación social. El 20 de octubre se celebró el acto oficial de habilitación de fedatarios y fedatarias, encargados de recoger las 50.000 firmas necesarias en un plazo de 120 días para permitir que la iniciativa pueda debatirse en el Parlament. La Associació Alba ha habilitado puntos informativos en Tàrrega para que la población se sume a la iniciativa.