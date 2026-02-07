Carros de Foc, la Noguera Pallaresa o la central de Camarasa, temáticas ganadoras del Premi Pica d'Estats

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

Los ocho ganadores de la 36ª edición del Premi Pica d’Estats –en el que el Patronat de Turisme de la diputación de Lleida reconoce los mejores trabajos periodísticos que promocionan los atractivos turísticos del Pirineo y las tierras de Lleida– se han revelado este sábado al mediodía tras una intensa deliberación del jurado, que se ha prolongado durante más de tres horas, en la diputación de Lleida.

"Llegar a un acuerdo siempre es un reto, hemos debatido en profundidad sobre periodismo y sus géneros, pero es todo un honor poder hacerlo", valoró la presidenta de la mesa del jurado, Laura Alcalde, periodista y presidenta de la delegación leridana del Col·legi de Periodistes. De hecho, esta era la primera vez que el certamen contaba con la colaboración del Col·legi.

Palmarés de la edición

En cuanto a las categorías que distinguen los mejores trabajos periodísticos publicados medios de prensa en papel y/o digital, el premio a Mejor reportaje ha sido para Sèrie de reportatges - 25 anys de Carros de Foc, firmado por Rosa Maria Bosch Capdevila en La Vanguardia. Por su parte, el trabajo Els pigments secrets del romànic català, Àlex Milian y publicado en el semanario El Temps, se ha llevado el reconocimiento a Mejor artículo.

El reconocimiento a Mejor reportaje fotográfico se lo ha llevado Òscar Rodbag por L'alta Noguera Pallaresa, els 30 quilòmetres de riu més ben conservats de Catalunya, que se puede consultar en el medio Descobrir Catalunya. Asimismo, La luz que nos da el agua: la central de Camarasa, de Joana Sendra i Francesc Xavier Lladonosa para RNE, ha ganado el premio a Mejor trabajo de radio.

El programa Beatus Ille de La 2, que da a conocer cómo es la vida en pueblos pequeños, ha ganado en la categoría Mejor trabajo audiovisual por su capítulo Àreu. En cuanto a Mejor trabajo transmedia, ha ganado Territori Menut - Val d'Aran, Solsona i Cerdanya, de Cristina Torra en Descobrir Catalunya.

Paralelamente, MeteoPirineus se ha alzado con el premio a Mejor trabajo publicado en medios de comunicación local por El Pirineu que emociona, de Albert de Gràcia.

Por último, la categoría Mejor trabajo de prensa internacional ha reconocido a Marco Barneveld, de la revista holandesa WideOyster, por su publicación Winter in the Realm of Royalty. En concreto, esta categoría ha "doblado la participación de originales, con un total de 24, cuando el año pasado fueron una docena", ha explicado Alcalde.

Éxito de participación con 112 originales

Esta edición del Premi Pica d'Estats ha recibido un total de 112 originales. El jurado destacó su calidad y la gran variedad de temáticas propuestas, desde rutas de montaña y esquí, a turismo familiar e infantil, o turismo hidráulico. Además, Alcalde ha asegurado que la colaboración con el Col·legi de Periodistes "ha sido un éxito porque hemos podido resolver las dificultades burocráticas que suponía la presentación de las candidaturas, algo que nos preocupaba mucho, encargándonos de su recepción desde la sede Lleida". Los organizadores del certamen han afirmado que la colaboración entre el Col·legi y el Patronat ha venido para quedarse.

Por su parte, Joan Talarn, presidente de la Diputación, ha dicho que el certamen realza "los valores más importantes que tenemos como territorio" y que contribuye a su difusión.