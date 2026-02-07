Encuentro anual de los colaboradores de ‘Nova Tàrrega’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El semanario Nova Tàrrega, del Grup SEGRE, reunió ayer a sus colaboradores y a las autoridades locales en el marco del desayuno anual que celebra coincidiendo con Sant Francesc de Sales, patrón de los periodistas, conmemorado el pasado 24 de enero. El tradicional encuentro, que tuvo lugar en la sede de Nova Tàrrega y en la delegación de SEGRE en la capital del Urgell, es uno de los actos que el semanario recuperó el año pasado con motivo de su 80 aniversario como muestra de agradecimiento por el apoyo incondicional de sus colaboradores. El objetivo es mantener esa cita anualmente. La directora del semanario, Laia Pedrós, y la alcaldesa, Alba Pijuan, pusieron en valor la implicación de todos los colaboradores que, semana tras semana, hacen posible que Nova Tàrrega siga siendo un referente informativo y de proximidad al municipio. El acto transcurrió en un ambiente distendido y cordial.