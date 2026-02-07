Las plataformas de usuarios reclaman "valentía" para poner fin al "modelo centralista" de Renfe y Adif

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Este sábado por la tarde se ha convocado una manifestación en rechazo a la situación de Rodalies de Catalunya, y las asociaciones de usuarios de transporte público lo han aprovechado para pedir "valentía" para poner fin al "modelo centralista" de Renfe y Adif. En declaraciones en la prensa, el presidente de la Asociación para la Promoción del Transporte Público (PTP), Adrià Ramírez, también ha dicho que se tienen que acabar los problemas que arrastra la red ferroviaria a Catalunya.

Por su lado, la portavoz de Dignitat a les vies, Anna Gómez, ha denunciado que el servicio "ha tocado fondo" y ha criticado la poca información que reciben los pasajeros: "No puede ser que los trenes no salgan de una estación, salgan de la del lado y nadie no sepa nada".

Bajo el lema 'Sense trens no hi ha futur', los convocantes afirman que son víctimas de retrasos constantes, falta de seguridad a causa de la "desinversión sistemática" en infraestructuras y una mala gestión de Adif, Renfe y los gobiernos del Estado y Catalunya.

En este sentido, Gómez ha reclamado que se haga público "el estado de las vías y cómo y cuánto se invertirá" para arreglar la infraestructura. También ha exigido que se hagan cambios "para que el usuario esté bien informado". "La respuesta es que tenemos que tener paciencia. El usuario ya no tiene paciencia porque los han llevado al límite. Están mal física y psicológicamente porque cuando un tren llega tarde llegamos tarde a la vida, a conciliar, en el trabajo, en la universidad," ha deplorado.

Ramírez ha advertido que esta situación es diaria y "la red ya era vulnerable hace un mes", aunque la problemática ha salido a la luz ahora. "Los retrasos ya eran hace un mes, los riesgos ya eran", ha subrayado. Ha relacionado la acumulación de incidencias con la "mala inversión y la mala gestión" y ha exigido que se priorice el tren como servicio público.

"Para que haya un buen servicio no es suficiente de invertir kilos de millones de peso como se nos ha intentado vender los últimos años. Si invertimos kilos de millones pero los departamentos no hablan entre sí y no lo hacemos pensante que eso mejora la vida del usuario sino que para cubrir el expediente no saldremos de aquí", ha alertado.

Al final de la manifestación, los portavoces de las plataformas han vuelto a ofrecer unas palabras a los participantes. En su discurso, Ramírez ha calificado a Rodalies de "servicio indigno" y ha reclamado "cambios radicales" en cómo se invierte y en cómo se gestionan las infraestructuras y el servicio ferroviario. También defendió que el tren es "el eje vertebrador" de la movilidad en Catalunya y una pieza clave para la cohesión social y territorial, al tiempo que situó la falta de inversión "sistemática" y la gobernanza del sistema como el origen de la crisis, con "nombres" como "Adif y Renfe y los respectivos gobiernos".

Gómez, por su parte, ha dicho que los usuarios viven la situación como un problema que afecta a derechos cotidianos: "Cuando el tren llega tarde, llegamos tarde a la vida". Lamentó que lo que debía "conectar pueblos y ciudad" se haya convertido en una "barrera", puso también el acento en la accesibilidad porque "si no es accesible, no es un transporte público", y achacó la degradación del servicio a un abandono e infrafinanciación de "décadas".