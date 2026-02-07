Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciado este sábado la reapertura de las líneas R13 y R14 de Rodalies de Catalunya, que conectan el Camp de Tarragona y Lleida. Hasta ahora, el servicio se ofrecía por carretera.

Según afirma Paneque, el restablecimiento de la R13, que une Barcelona con Lleida pasando por Valls, favorecerá a unos 1.200 pasajeros diarios. Por otra parte, la R14 que hace el recorrido entre Barcelona, Reus y Lleida mejorará el servicio de unos 2.400 usuarios al día.

Hace semanas que la circulación de trenes en estas dos líneas se encuentra afectada por obras. Por eso, los usuarios de la R13 han tenido que hacer en autobús el recorrido de Sant Vicenç de Calders (Baix Penedès) a Vinaixa (Garrigues) y los de la R14 han tenido que hacerlo de Reus en Vinaixa. Que se recupere el servicio ferroviario supone un "nuevo paso adelante en la estabilización del sistema de Rodalies", ha dicho la consellera.