Suben un 56% los visitantes al arte rupestre de El Cogul

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Centre d'Interpretació d'Art Rupestre del Cogul ha aumentado en un 56% sus visitantes desde la renovación de la museografía que hizo el departamento de Cultura en 2024 a través del proyecto Els ulls de la història, que incorporó tecnología inmersiva. Concretamente, de las 4.424 personas que lo visitaron en 2024 se ha pasado a las 6.917 en 2025. Este crecimiento se debe a, por un lado, que el número de grupos escolares se ha multiplicado por cinco con unos sesenta grupos y 1.500 alumnos y, por otro, al incremento de visitantes extranjeros, que rozan los 450. Este aumento ha comportado que en determinadas jornadas hubiera hasta cinco personas trabajando en el equipamiento, cuando normalmente solo hay tres técnicos permanentes.

Estos datos los dio a conocer ayer la delegada de la Generalitat, Núria Gil, durante su visita al centro antes de celebrar la reunión del consejo de dirección del Govern en Lleida, a la que asistieron todos los directores territoriales.

Sobre el proyecto Els ulls de la hisòria, incluye una sala dedicada al descubrimiento de las pinturas rupestres y sus interpretaciones, y otra centrada en los lenguajes artísticos y la experimentación que incluye paneles informativos, pantallas táctiles y proyectores. Esta iniciativa “refuerza el enfoque que ya se estaba dando estos últimos años y supone una nueva mirada sobre este arte, con una perspectiva de género que durante décadas se había obviado por parte de los estudiosos”, destacó el Govern en un comunicado. El Cogul fue el primer lugar en el que la Generalitat implantó este proyecto y después lo ha replicado en la Cartoixa d’Escaladei, el Conjunt de la Vall de Boí, el Castell de Miravet y próximamente también en el monasterio de Sant Pere de Rodes.

Durante su visita, Gil puso en valor la teconología “como herramienta para hacer llegar la cultura y la historia a un mayor número de personas”, y también destacó las posibilidades de diversificación económica que estas iniciativas pueden ofrecer.