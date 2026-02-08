Carnaval con el Brut i la Bruta

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Torà inauguró ayer el Carnaval en Lleida con su peculiar fiesta de la Llordera —también conocida como del Brut i la Bruta—, que este año ha celebrado su 37 edición. La cita volvió a llenar de color y tradición las calles del municipio después de que, en 2025, la lluvia obligara a trasladar los actos centrales al polideportivo. Jordi Vila, de la organización, destacó que este ha sido de los Carnavales “más multitudinarios” de Torà y destacó que el objetivo es “potenciar todos los actos de la fiesta”.

Uno de los momentos más esperados fue el tradicional pregón satírico, que en esta ocasión corrió a cargo de Ferran Aixalà, que encarnó a Donald Trump. Con tono humorístico, repasó diversos temas de la actualidad local. En este sentido, criticó la inacción del gobierno local con la excusa de falta de presupuesto, las goteras en el polideportivo o que no funcione ninguna fuente. El periodista y presentador Espartac Peran fue el invitado especial de la jornada central. Peran elogió el trabajo voluntario de todas las personas que hacen posibles las fiestas populares en los pueblos del país.

No faltó la escenificación del Ball Pla. El Bonic y la Bonica, encarnados por Pau Culell y Mireia Bou, ocuparon el centro de la plaza para bailar con elegancia al compás de un violín, mientras el Brut y la Bruta, interpretados por Sisco Lunar y Carme Santamaria, irrumpían la danza entre risas y movimientos torpes. En esta ocasión, el baile fue precedido por la representación de la colecta que se hacía en el siglo XVII para celebrar el Dijous Gras.

Para acabar, tomaron el relevo seis de los nueve gigantes de manos libres y actuales protagonistas de la fiesta: Brut, Bruta, Bonic, Bonica, Lloca y Constantí, este último con vestuario renovado, que bailaron al ritmo de la charanga Damm-er.

Los ‘siluros’ reinan en Mequinenza y la ‘Ossa’ baila en La Seu d’Urgell

Un total de trece propuestas y 170 figurantes tomaron el viernes la pista del pabellón polideportivo de Mequinenza con motivo del desfile del concurso infantil de las Fiestas de San Blas y Santa Águeda de Mequinenza, declaradas Fiesta de Interés Turístico de Aragón. Esta competición por la creatividad, la originalidad y la elaboración artesanal de atuendos repartió más de 1.900 euros en metálico, además de obsequios y regalos. El primer premio recayó en la propuesta Los siluros se’n van de festival, una candidatura relacionada con la pesca y uno de los símbolos del municipio. Un grupo de enormes peces que “barrieron” la pista del pabellón en su puesta en escena. Asimismo, destacaron otros disfraces inspirados en plantas carnívoras (que se llevaron el segundo premio), caballitos de mar, e incluso Barrio Sésamo. Esta última propuesta fue elegida por votación del público asistente como mejor espectáculo, siendo la primera vez que se ponía en marcha esta categoría.Por otro lado, la Germandat de Sant Sebastià dio ayer el pistoletazo de salida a la celebración del carnaval de La Seu d’Urgell. Lo hizo con la cuarta edición del Ball de l’Ossa, tradición que recuperó en el año 2023, después de permanecer desaparecida durante un siglo. Diferentes personajes y actividades acompañaron durante toda la mañana a la Ossa por el mercado de la capital del Alt Urgell, informa C. Sans.