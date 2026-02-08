El cuerpo encontrado en una vivienda de Llívia era de una mujer

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El cuerpo encontrado en una vivienda de Llívia el viernes pasado era de una mujer y no de un hombre, como informó por error este diario en la edición del sábado. Según informaron fuentes próximas de la víctima, las iniciales de la cual eran M.M.V., tenía 71 años, era la única residente de la vivienda, situado en la calle Coma de Santa Fe, y hacía varios días que había muerto. Los Mossos d'Esquadra han iniciado una investigación para aclarar las causas. Los agentes inspeccionaron la casa el viernes al mediodía y descartaron que hubiera signos de criminalidad.