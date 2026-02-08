Desarticulado un grupo criminal en Lleida especializado en asaltar viviendas por toda España

Plano de detalle del lateral de uno de los nuevos vehículos de los Mossos d'Esquadra presentados al Complejo Egara, el día 11 de noviembre de 2021.ACN

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil han llevado a cabo un operativo conjunto para desarticular un grupo criminal itinerante especializados en robos con fuerza en domicilios por toda España.

El grupo, formado por cuatro personas, ha quedado detenido en Lleida mientras volvían del País Vasco. También se recuperaron más de 6.000 euros en efectivo, joyas y otros objetos de valor valorados en más de 100.000 euros. En total, se les imputa 25 delitos de robos con fuerza a Barcelona, ierona, Madrid, Álava, Guipúzcoa y Cantabria.

Con respecto a su modus operandi, asaltaban los domicilios de noche, aprovechando la ausencia de los propietarios en el interior, y accedían saltando las vallas perimetrales y forzar alguna de las ventanas. Como era un grupo itinerante a escala nacional, podían llegar a llevar a cabo campañas de hasta cinco días, donde cometían entre cuatro y cinco robos en una misma tarde.

La investigación empezó en el mes de octubre del 2025, después de un aumento de robos en domicilios a la Comunidad de Madrid, todos con el mismo patrón de actuación. Después, se pudo averiguar que la organización criminal estaba establecida en una vivienda de la localidad de Barcelona y tenía un vehículo que utilizaba para cometer los delitos.