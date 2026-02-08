Libros para acercar a los más pequeños al sector agrario

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, hizo balance el pasado lunes del proyecto Un llibre, una llavor. Llegir per transformar en la librería El Genet Blau, en un acto con alumnos de la Escola Príncep de Viana de Lleida. La campaña, iniciada en enero de 2025, recorre toda Cataluña para acercar a niños y jóvenes al sector agroalimentario. Según remarcó Ordeig, “si queremos un sector agroalimentario fuerte, es necesario que los niños lo sientan como propio”.