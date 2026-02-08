Patrimonio natural y artístico, protagonistas del Pica d’Estats

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

Los ocho ganadores de la 36ª edición del Premi Pica d’Estats –en el que el Patronat de Turisme de la diputación de Lleida reconoce los mejores trabajos periodísticos que promocionan los atractivos turísticos del Pirineo y las tierras de Lleida– se revelaron ayer al mediodía tras una intensa deliberación del jurado, que se prolongó durante más de tres horas. Entre los galardonados, destacan una serie de reportajes sobre la ruta de montaña Carros de Foc del Parc Nacional d'Aigüestortes y Estany de Sant Maurici; un reportaje gráfico sobre el río Noguera Pallaresa; y otro reportaje, en este caso, radiofónico, sobre la central de Camarasa.

Esta edición del Pica d’Estats (dotada con 6.000 euros para cada categoría) recibió un total de 112 originales. El jurado destacó su calidad y la gran variedad de temáticas propuestas, desde rutas de montaña y esquí, a turismo familiar e infantil, o turismo basado en las centrales hidráulicas.

“Llegar a un acuerdo siempre es un reto, hemos debatido en profundidad sobre periodismo y sus géneros, pero es todo un honor poder hacerlo”, valoró la presidenta de la mesa del jurado, Laura Alcalde, periodista y presidenta de la delegación leridana del Col·legi de Periodistes. De hecho, esta era la primera vez que el certamen contaba con la colaboración del Col·legi.

Además, Alcalde aseguró que la colaboración con el Col·legi de Periodistes “ha sido un éxito porque hemos podido resolver las dificultades burocráticas que suponía la presentación de las candidaturas, algo que nos preocupaba mucho, encargándonos de su recepción desde la sede de Lleida”. Los organizadores del certamen afirmaron que la colaboración entre el Col·legi y el Patronat ha venido para quedarse.

Por su parte, Joan Talarn, presidente de la Diputación, dijo que el certamen realza “los valores más importantes que tenemos como territorio” y que contribuye a su difusión.

Este año, además, destacó la categoría Mejor trabajo de prensa internacional, ya que Alcalde afirmó que “ha doblado la participación de originales, con un total de 24, cuando el año pasado fueron una docena”. Marco Barneveld, de la revista holandesa WideOyster, por su publicación Winter in the Realm of Royalty, que repesa los atractivos de la Val d’Aran desde ámbitos como la historia, el paisaje, la naturaleza en los deportes de invierno o la gastronomía.