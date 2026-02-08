Siloé sube el telón del Play Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El grupo de pop indi Siloé dio ayer el pistoletazo de salida de la quinta edición del ciclo de conciertos Play Lleida en la discoteca Biloba. La banda, una de las más activas y reconocidas del panorama musical del momento, colgó el cartel de “no hay entradas” en su concierto en la capital leridana e hizo las delicias de los centenares de fans que no se quisieron perderse la cita. El grupo vallisoletano es la cabeza de cartel de un Play Lleida ya totalmente consolidado que, bajo la diracción artística del fotógrafo y DJ Rafa Ariño, ha congregado una quincena de bandas y artistas emergentes que irán actuando en diferentes salas de la capital hasta el 25 de abril.

El siguiente grupo que actuará dentro de este ciclo tras Siloé será Verbo Odiado el viernes 20 en la sala Manolita. Luego será el turno de Inuits y Jane Ale el día 27; Neverland Bari el 20 de marzo; La Banda de Jonás el 28 de marzo; y Paula Milara el 28 de marzo, todos ellos en la sala Manolita. Por otro lado, el 10 de abril será el turno de Elena, Sil y Gasset en la sala Tocata y al día siguiente actuará en el mismo espacio Anabel Lee. Asimismo, el 18 de abril Cientocero tocará en la Manolita, mientras que La Niña Paracaídas y Linze lo harán el día 24. El grupo que cerrará el ciclo de este año será Topiloco Aviador el 25 de abril en la Manolita. Paralelamente, Rafa Ariño actuará de DJ después de las actuaciones los días 20 de febrero, 20 y 28 de marzo y 11 y 18 de abril. Cabe recordar que el Play Lleida tomó el relevo del antiguo Lleida Music Festival el año pasado, y entonces trajo a grupos históricos como Sopa de Cabra y Celtas Cortos.