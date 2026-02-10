Enfermeras perfeccionan la técnica de punción en un curso en el COILL

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La seguridad clínica de las personas con acceso vascular complejo fue el eje del Curso de identificación, mantenimiento y cuidados de los accesos vasculares e introducción a la punción ecoguiada, que tuvo lugar entre los días 2 y 6 de febrero en la de sede del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL). La formación fue a cargo de los enfermeros Alejandro Bergua, Ferran Padilla y Blai Rubinat; del hospital Arnau de Vilanova de Lleida.