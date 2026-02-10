SEGRE

Enfermeras perfeccionan la técnica de punción en un curso en el COILL

Redacció

La seguridad clínica de las personas con acceso vascular complejo fue el eje del Curso de identificación, mantenimiento y cuidados de los accesos vasculares e introducción a la punción ecoguiada, que tuvo lugar entre los días 2 y 6 de febrero en la de sede del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL). La formación fue a cargo de los enfermeros Alejandro Bergua, Ferran Padilla y Blai Rubinat; del hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

