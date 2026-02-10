Expertos alertan que más de la mitad de los coches que circulan en España son ‘hackeables’
Los ciberdelincuentes utilizan los sistema de conectividad y de digitalización como vía de entrada para manipular el coche
Más de la mitad de los coches que circulan por las carreteras españolas son vulnerables ante posibles ciberataques, según Lazarus Technology, experto en ciberseguridad y análisis forense, a partir de datos de Anfac y de la DGT. Esto supone que, del parque total de 29 millones de turismos, aproximadamente 15 millones cuentan con algún tipo de sistema de conectividad y de digitalización, desde Bluetooth y aplicaciones móviles hasta arranque sin llave, telemetría o servicios de localización, dispositivos y tecnologías que son utilizados por los ciberdelincuentes como vía de entrada para manipular el coche.
Esta creciente conectividad de los automóviles ha ampliado la exposición frente a posibles ciberataques. De hecho, en 2025 se registró un aumento de casi el 40% de incidentes en los que los coches fueron bloqueados o manipulados de manera remota, muchas veces sin que el propietario advirtiera daños físicos.
Los ataques más habituales, según Lazarus, incluyen la inmovilización del vehículo, la imposibilidad de abrir o cerrar puertas, la modificación de códigos y credenciales asociadas al coche y la alteración de parámetros electrónicos. En muchos casos, los cibercriminales no buscan robar el vehículo, sino extorsionar a su propietario mediante un “secuestro digital”, pidiendo un pago económico a cambio de desbloquear el coche