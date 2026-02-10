Expertos alertan que más de la mitad de los coches que circulan en España son ‘hackeables’

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Más de la mitad de los coches que circulan por las carreteras españolas son vulnerables ante posibles ciberataques, según Lazarus Technology, experto en ciberseguridad y análisis forense, a partir de datos de Anfac y de la DGT. Esto supone que, del parque total de 29 millones de turismos, aproximadamente 15 millones cuentan con algún tipo de sistema de conectividad y de digitalización, desde Bluetooth y aplicaciones móviles hasta arranque sin llave, telemetría o servicios de localización, dispositivos y tecnologías que son utilizados por los ciberdelincuentes como vía de entrada para manipular el coche.

Esta creciente conectividad de los automóviles ha ampliado la exposición frente a posibles ciberataques. De hecho, en 2025 se registró un aumento de casi el 40% de incidentes en los que los coches fueron bloqueados o manipulados de manera remota, muchas veces sin que el propietario advirtiera daños físicos.

Los ataques más habituales, según Lazarus, incluyen la inmovilización del vehículo, la imposibilidad de abrir o cerrar puertas, la modificación de códigos y credenciales asociadas al coche y la alteración de parámetros electrónicos. En muchos casos, los cibercriminales no buscan robar el vehículo, sino extorsionar a su propietario mediante un “secuestro digital”, pidiendo un pago económico a cambio de desbloquear el coche