Jóvenes investigadores, en la Seu Vella
Participantes en la tercera edición del Congrés Internacional de Joves Investigadors en Història Social i Econòmica que tuvo lugar la semana pasada en la Universitat de Lleida hicieron una visita a la Seu Vella. Pudieron disfrutar de una visita guiada a carrgo de miembros de la Assocació d’Amics de la Seu Vella. Las dos primeras ediciones tuvieron lugar en Girona (2022) y Barcelona (2023). En el congreso se compartieron las diferentes metodologías empleadas en la investigación actual, así como sus principales dificultades y retos.