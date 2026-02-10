La ‘escudella’, protagonista del Fòrum Gastronòmic de Girona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Fòrum Gastronòmic de Girona abrió ayer sus puertas con una edición centrada en la escudella y la carn d’olla. Uno de los primeros actos fue una ponencia y mesa redonda sobre la importancia de este plato, en el que también hubo presencia leridana como la del chef Sergi de Meià, de la Fundació Coma de Meià. Entretanto, la primera jornada del Fòrum Gastronòmic de Girona también contó con el concurso nacional de pilota y butifarra negra, con carniceros de toda Catalunya. Entre las figuras destacadas que participaron ayer se encontraban Josep Roca y Carme Ruscalleda.

Asimismo, se celebró el concurso de Millor Sommelier de Catalunya, con la participación de Joan Seuma Perat de Rosselló y Jordi Martínez Llordella de Guissona. La organización tenía previsto anunciar el ganador o ganadora en la cena de la Nit del Sommelier. Hasta mañana, el certamen reunirá a más de 150 ponentes y más de 200 empresas expositoras que convivirán con numerosas actividades, degustaciones y concursos.