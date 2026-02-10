Más adicción al juego entre los chicos de 14 a 18 años

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El 8,4% de los chicos de entre 14 a 18 años presentaba adicción al juego de azar en 2025, un porcentaje que dos años antes se situaba en el 6%, mientras que entre los que juegan en línea el uso problemático alcanza casi el 30% frente al 23,5% de 2023. Las apuestas deportivas, las máquinas de azar y los juegos de cartas con dinero o ruleta, son sus preferencias y las cifras son mayores en los chicos que en las chicas —en juego online el 20,7% de hombres frente al 5,3% de mujeres y en presencial, el 29,5% de chicos frente al 12,3% de chicas-. Son datos del informe sobre adicciones comportamentales y otros trastornos del Plan Nacional sobre Drogas presentados ayer con los resultados de la Encuesta sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas Secundarias hecha a 35.256 estudiantes de 14 a 18 años. La encuesta señala que el año pasado el 13% de los estudiantes de Secundaria jugaron a juegos de azar online, y un 21% lo hizo de forma presencial, pese a que el acceso de menores a las casas de apuestas está prohibido.Además, el 27,7% de los estudiantes que jugaron online en 2025 tendrían un potencial juego problemático, dato superior a los están en esa situación tras jugar de forma presencial (21,5%).

Respecto a las redes sociales, el 15,3% de los estudiantes presenta un uso problemático, con un impacto ligeramente mayor en las chicas (15,7%). El uso de videojuegos se mantiene muy extendido y se estima que un 8,6 % de los chicos podría presentar una posible adicción frente a un 1,8 en el caso de las niñas. En cuanto a la pornografía, en 2025 disminuye su consumo aunque más de la mitad de los jóvenes encuestados declara haberla utilizado en el último año: el 4% de los estudiantes presenta adicción.