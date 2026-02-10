Miguel Bosé trasladará a los hijos a una escuela de élite de Andorra, igual que las Thyssen

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Miguel Bosé habría tomado una decisión significativa con respecto al futuro educativo de sus hijos, Diego y Tadeo. Según informaciones difundidas por el programa "Fiesta" de Telecinco, y tal como recoge el Diario de Andorra , los jóvenes se incorporarán a un prestigioso centro escolar multilingüe en Andorra, el mismo donde anteriormente estudiaron a las hijas de la Baronesa Thyssen. Esta mudanza académica se enmarca en un inminente traslado familiar al Principado, que se haría efectivo una vez finalizado el actual curso escolar. El artista ya habría formalizado la inscripción para garantizar las plazas.

Esta relevante decisión de cambio de residencia hacia Andorra no es fortuita. Responde, de hecho, a una expresa petición de los mismos hijos del intérprete, que desean estrechar lazos con sus hermanos, Ivo y Telmo. Estos dos últimos son fruto de la relación que Miguel Bosé mantuvo con Nacho Palau y actualmente residen en Valencia. El traslado al Principado, por lo tanto, facilitaría enormemente el contacto y acortaría las distancias geográficas entre los menores, cumpliendo así con lo que dictaminó una resolución judicial previa. Esta sentencia, a pesar de no otorgarles la condición legal de hermanos, sí que avaló su derecho a mantener una relación frecuente y continuada.

La búsqueda de vivienda en el Principado

Actualmente, el reconocido artista se encontraría inmerso en la búsqueda activa de una nueva vivienda en el territorio andorrano. Según las informaciones disponibles, su presupuesto máximo para esta adquisición rondaría los dos millones de euros, si bien no se descarta la posibilidad de decantarse por una opción de alquiler, en función de las oportunidades que surjan en el mercado inmobiliario local.