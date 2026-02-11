Estafas amorosas online con IA: alertan sobre el incremento de fraudes en San Valentín

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Las estafas amorosas online experimentan un incremento en vísperas del Día de San Valentín, según advierte Finanzas Para Todos. Estos fraudes afectivos utilizan inteligencia artificial para crear perfiles falsos más creíbles en redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea y plataformas de citas. Los delincuentes construyen relaciones ficticias cuyo único objetivo es obtener dinero de las víctimas, sin discriminar por edad, género, nivel educativo ni profesión.

El modus operandi comienza de manera aparentemente inofensiva: un mensaje en una red social, un match en una aplicación de citas o un supuesto error de número en WhatsApp. La persona al otro lado de la pantalla parece ideal, con intereses que coinciden casi perfectamente con los de la víctima. Frases como "me siento como si te conociera desde siempre", "eres la única persona que me entiende de verdad" o "me encantaría conocerte, pero ahora mismo estoy destinado en el extranjero" son habituales. En poco tiempo, construyen una relación emocional falsa para solicitar dinero con distintas excusas: emergencias, problemas de salud, gastos de viajes o inversiones en supuestas oportunidades financieras.

Aunque las personas que viven solas y pasan mucho tiempo conectadas pueden ser más vulnerables, cualquier usuario puede convertirse en víctima de estos fraudes que se apoyan en la búsqueda de conexión emocional.

Señales de alerta según la CNMV

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha enumerado diez señales que deben activar la alarma para evitar caer en este tipo de fraude:

En primer lugar, el avance acelerado de la relación, cuando la persona expresa sentimientos profundos en muy poco tiempo o presiona para acelerar el vínculo y crear dependencia emocional rápidamente. Segundo, siempre encuentra motivos para no verse en persona, alegando estar fuera del país, trabajando en lugares remotos o en situaciones que imposibilitan el encuentro presencial.

La tercera señal es que evita mostrarse en videollamadas, poniendo excusas para no encender la cámara o utilizando vídeos manipulados. Cuarto, insiste en trasladar la conversación fuera de la plataforma original, proponiendo pasar a WhatsApp o Telegram para evitar los controles antifraude.

Como quinta señal, introduce el tema del dinero o de supuestas inversiones, solicitando ayuda económica u oportunidades financieras. Sexto, promete beneficios elevados sin apenas riesgo, presentando inversiones con ganancias garantizadas e ignorando que cualquier inversión real implica riesgos.

La séptima alerta es que genera urgencia para actuar sin pensar, presionando con mensajes alarmistas que aseguran que la oportunidad desaparecerá. Octavo, dirige a plataformas de inversión desconocidas donde el dinero parece crecer rápidamente, animando a aportar más fondos.

Como novena señal, pone obstáculos al retirar el dinero, surgiendo supuestos errores técnicos, bloqueos o pagos previos. Y décimo, busca aislar a la víctima de su entorno, animándola a no comentar la inversión ni la relación con familiares o amigos.

Recomendaciones para protegerse del fraude

Los expertos recomiendan cortar el contacto de inmediato ante la mínima sospecha, dejando de responder, sin enviar más dinero y bloqueando a la persona. Es fundamental no compartir datos personales ni financieros, especialmente frente a contactos conocidos únicamente por internet.

También aconsejan desconfiar de mensajes inesperados de desconocidos, eliminándolos y bloqueando al remitente. No se deben tomar decisiones financieras por recomendaciones no solicitadas y conviene analizar con calma cualquier propuesta de inversión, informándose en fuentes fiables.

Es importante no descargar aplicaciones de origen dudoso, ya que pueden permitir el acceso remoto al dispositivo o facilitar el robo de información. Tampoco se deben realizar pagos para desbloquear fondos, puesto que los estafadores suelen exigir tasas o impuestos inexistentes.

Qué hacer si eres víctima

En caso de sospechar ser víctima, es preciso interrumpir toda comunicación inmediatamente, sin responder a más mensajes ni realizar más transferencias. Hay que recopilar evidencias como capturas de pantalla de conversaciones, comprobantes de transferencias y nombres de plataformas utilizadas.

Es necesario denunciar ante las autoridades competentes, contactando con la Policía Nacional, la Guardia Civil o presentando denuncia en el juzgado. También se puede informar a la CNMV a través del canal de consultas de inversores en su web o llamando al 900.535.015.

Finalmente, conviene bloquear y reportar el perfil en la plataforma donde ocurrió el contacto inicial. Solo en la primera mitad de 2025, Meta cerró 12 millones de cuentas asociadas a estafadores en Facebook, Instagram y WhatsApp.