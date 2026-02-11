La IA pronostica que la única provincia catalana donde el alquiler suba de precios este 2026 será Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La inteligencia artificial aplicada al mercado inmobiliario ha determinado que Lleida experimentará un incremento del 2,3% en el precio de los alquileres al finalizar el primer trimestre de 2026. Barcelona y Girona se mantendrían estables, sin ninguna variación en sus precios. Tarragona, por el contrario, registraría una de las mayores caídas del trimestre, con un descenso del 4,5%.

El Índice predictivo de alquiler DataVenues de Fotocasa utiliza tecnologías combinadas de inteligencia artificial y Big Data para anticiparse a la evolución del mercado de la vivienda en alquiler. Desde enero de 2025, esta herramienta ofrece estimaciones trimestrales que permiten identificar tendencias emergentes en las diferentes capitales españolas. El análisis refleja un escenario diverso, con capitales que presentan subidas relevantes, especialmente en Baleares y el interior y norte peninsulares, un amplio grupo de ciudades con precios estables, y descensos significativos en territorios muy heterogéneos a nivel nacional.

Les proyecciones corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026, reflejando un panorama heterogéneo en el conjunto del territorio nacional. Palma experimentará un incremento del 7,4% en el precio de los alquileres al finalizar el primer trimestre de 2026. Esta cifra sitúa la capital balear como la ciudad española con mayor subida trimestral prevista, seguido de Soria y Salamanca, ambas con un 6,3%.

Castilla y León encabeza las subidas previstas

La comunidad de Castilla y León presenta un comportamiento destacado en las proyecciones del primer trimestre de 2026. Soria y Salamanca encabezan el listado nacional junto con Palma, con incrementos del 6,3% en ambas capitales. Burgos registrará una subida del 4,3%, mientras que León experimentará un aumento del 2,8%. Este comportamiento contrasta con otras capitales castellanoleonesas que mantendrán precios estables, como Zamora, Palencia y Ávila. Por su parte, Valladolid registrará un descenso del 2,3% y Segovia experimentará una caída del 3,4%.

En Cantabria, Santander presenta una subida prevista del 6,2%, consolidándose como una de las capitales del norte con mayor dinamismo en el mercado del alquiler. En Castilla-La Mancha se anticipan incrementos a Cuenca, con un 3,8%, y Guadalajara, con un 1,0%. Esta última comunidad autónoma muestra un panorama diverso, ya que Toledo registrará la mayor bajada trimestral prevista del conjunto nacional, con un descenso del 7,0%. Albacete y Ciudad Real mantendrán sus precios estables durante este periodo.

Andalucía muestra dinámicas locales diferenciadas

El índice predictivo anticipa aumentos de precios en varias capitales andaluzas. Sevilla y Córdoba experimentarán incrementos del 1,9% cada una, mientras que Granada subirá un 0,9% y Jaén un 0,4%. Almería se mantendría estable durante el primer trimestre de 2026. No obstante, otras ciudades andaluzas reflejarían descensos trimestrales: Màlaga bajaría un 0,5%, Cádiz un 1,5% y Huelva un 3,8%. Este comportamiento desigual responde a dinámicas locales diferenciadas en cuanto a oferta, demanda y presión turística.

Comportamientos divergentes en el País Vasco

En el País Vasco, las tres capitales presentan comportamientos diferenciados en el mercado del alquiler. San Sebastián se sitúa entre las capitales con subidas previstas, con un incremento del 2,3%. Vitoria permanecerá estable, sin cambios en los precios del alquiler. Bilbao, en cambio, encabeza los descensos a la comunidad con una caída del 4,3%. Estas diferencias reflejan las particularidades de cada mercado local y la respuesta de la oferta y la demanda a las condiciones económicas y demográficas.

En Extremadura, tanto Cáceres como Badajoz experimentarán subidas, del 1,8% y el 0,79% respectivamente. Murcia capital también registrará un ligero incremento del 0,1%. Estas subidas moderadas en ciudades medias del interior peninsular se alinean con la tendencia general de búsqueda de alternativas más asequibles por parte de los inquilinos enfrente de los mercados más tensionados de las grandes urbes y las zonas costeras.

Amplias zonas de estabilidad en los precios

El índice también señala un importante número de capitales con previsiones de estabilidad, sin variación trimestral en los precios del alquiler. Este grupo incluye Albacete, Vitoria, Valencia, Almería, Gerona, Zamora, Palencia, Lugo, Pamplona, Ciudad Real, Castellón de la Plana, Ávila, Las Palmas de Gran Canària, Ourense y Barcelona. La ausencia de cambios en estas ciudades sugiere un equilibrio temporal entre oferta y demanda, así como una fase de consolidación después de periodos previos de ajuste de precios.

Galicia y Aragón con tendencias mixtas

En Galicia, el comportamiento es mixto, con estimaciones de subidas en la Coruña, del 0,9%, y Pontevedra, del 0,7%. Lugo y Ourense mantendrán sus precios estables, mientras que Vigo experimentará un leve descenso del 0,2%. En Aragón, Zaragoza presenta una ligera subida del 0,6%, mientras que Teruel y Huesca reflejan ajustes a la baja, del 0,9% y el 3,0% respectivamente. Estos datos evidencian que incluso dentro de una misma comunidad autónoma existen dinámicas locales muy diferenciadas.

Ajustes puntuales en las grandes capitales

Entre las grandes capitales españolas, el índice prevé un descenso a Madrid del 0,2%, mientras que Barcelona permanecería estable. En Canarias, Las Palmas de Gran Canaria mantendría sus precios sin cambios, y Santa Cruz de Tenerife registraría un ligero descenso del 0,2%. Estas caídas o estabilizaciones en los principales núcleos urbanos y turísticos pueden interpretarse como ajustes puntuales después de periodos de fuerte tensión en los precios, aunque no representan un cambio estructural en la tendencia alcista de los últimos años.

Otras capitales también anticipan bajadas en el primer trimestre de 2026. Logroño y Oviedo experimentarán descensos del 0,6% cada una, mientras que Alicante bajará un 1,1%. Estas reducciones, aunque moderadas, responden a dinámicas locales específicas y a la interacción entre la evolución de la oferta disponible, la demanda efectiva y factores externos como la evolución del empleo o las políticas de vivienda.