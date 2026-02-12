El Pony Pisador se adentra en la música familiar con su disco ‘Vatua l’Olla!’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Pony Pisador da el salto a la música familiar con Vatua l’Olla!, su nuevo disco que se enmarca dentro del proyecto musical El Pony Menut, la versión para público infantil del grupo. Pensado para los más pequeños, El Pony Menut combina melodías divertidas con detalles y guiños que también captan la atención de los adultos. El grupo llevará este repertorio a Ponent con un concierto en Lleida el 15 de marzo en el Café del Teatre, en horario familiar, dentro de la programación del Festival MUD.

Vatua l’Olla! amplía el universo creativo de la banda barcelonesa con referencias características como trenes de vapor, ferias de época, circos, piratas o canciones marineras, todo mezclado con humor, pequeñas lecciones de ciencia e historia y un trabajo sonoro muy cuidado.

Musicalmente hablando, el disco se mueve entre géneros como el old time, el bluegrass y el swing, y destaca por la canción narrativa, como Tonada Encantada, un cuento en verso que atrapa de principio a fin. Con un formato más breve y directo, adaptado a la manera de escuchar de los niños, El Pony Menut mantiene la esencia del grupo: armonía vocal cuidada, calidad en la interpretación, exploración de músicas de todo el mundo y, sobre todo, sentido del humor.