Pau Pi, rey del Carnaval leridano

Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

El Carnaval leridano no se entendería igual sin la figura del Pau Pi, el rey del Carnestoltes y uno de los protagonistas históricos más emblemáticos de la ciudad. “No existe en ningún otro sitio, es un personaje propio de Lleida”, explica Pepe Ibarz, miembro veterano de la junta de la Germandat d’en Pau Pi desde 2012. “Representa la burla, la crítica y la juerga, que es precisamente de lo que trata esta fiesta”, añade. Su origen se remonta al siglo XIX, cuando un forastero fiestero y adinerado llegó a Lleida coincidiendo con la semana de Carnaval y pagó los disfraces para que el pueblo se uniera a la celebración, ya que “en aquella época, la gente no participaba porque no tenía dinero”, recuerda Ibarz. El año 1877 destaca como uno de los momentos de mayor esplendor, con la Rua Major y Pau Pi desfilando junto a diablos y comparsas. Durante el franquismo, la celebración quedó prohibida, y a finales de los años setenta empezó a recuperarse. “Los inicios de los carnavales en Lleida los encontramos con Jordi Plens, Pere Yuguero, Quimet Mateo y Manel Pelay, que salían disfrazados por la ciudad, pero de manera casi clandestina. Entre los actos más gamberros de aquella época estaba recorrer la ciudad en un autocar lleno de gallinas”, afirma Ibarz. Durante los primeros años, la figura del Pau Pi siempre estuvo representada por Jordi Plens, una persona muy ligada a la actividad cultural de Lleida, y que murió en 2010. La versión actual del personaje se recreó en 1991 gracias al Costumari Català y al Ateneu Popular, y desde entonces la hermandad se consolidó con sede en el Centre Històric de Lleida y actualmente cuenta con unas 90 personas inscritas entre adultos y niños. Por lo que respecta a la elección del Pau Pi, los estatutos de 1992-1993 establecen que el Pau Pi debe ser representado por un hombre. “Antes se votaba cada año quién se vestiría y haría de Pau Pi; ahora lo elegimos desde la junta. Tiene que ser alguien con espíritu de juerga”, explica Ibarz. Su figura se define por tres atributos simbólicos: el sombrero gigante, que identifica visualmente al personaje; la capa, que refuerza su carácter de Sa Majestat; y el bastón real, que simboliza su autoridad y posición central en la celebración. Además de festiva, la hermandad hace una gran labor divulgativa en la ciudad. Desde 2016 Pau Pi visita algunos colegios leridanos para explicar la historia de la fiesta de Carnaval. “Este año íbamos a ampliar la lista de escuelas, pero la huelga de profesores obligó a suspender algunas visitas”, añade Ibarz. Hoy, Dijous Gras, estaba previsto que Pau Pi inaugurara la celebración en la plaza de l’Ereta con la tradicional tupinada y el posterior tardeo en comunidad, pero todos los eventos de ocio programados para hoy han quedado cancelados por fuertes vientos (más información en la página 17). La rúa del sábado, con Pau Pi en la carroza del trono, y otras actividades previstas para los próximos días seguirán por ahora según lo planeado. “Normalmente siempre abrimos la rúa”, explica Ibarz. “Este año, la segunda carroza imitará un tren, como crítica al mal funcionamiento de Rodalies y homenaje al accidente de Adamuz”. La semana festiva concluirá el miércoles con el entierro de la sardina, que recorrerá la ciudad hasta finalizar en la plaza de l’Ereta, simbolizando la muerte del personaje y el cierre de la celebración. “Cada año buscamos un lugar emblemático y un poco polémico para quemar la sardina”, concluye Ibarz.