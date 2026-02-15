El viento da tregua al Carnaval y las comarcas leridanas celebran con éxito sus rúas en el exterior

La previsión de una meteorología adversa no aguó la alegría y las ganas de Carnaval de los leridanos. - PAU PASCUAL PRAT

Dice el refrán que “per Carnaval, tot s’hi val” y, de hecho, hasta ayer por la tarde nadie podía imaginar que el fuerte viento que ha azotado las comarcas leridanas esta última semana pudiera dar algo de tregua a las rúas festivas. Sin embargo, así fue.

En Lleida ciudad, Pau Pi inició puntual su discurso, acompañado por su Germandat, en el cruce entre avenida Garrigues y la calle Santa Cecília. Con su habitual tono satírico, describió a Lleida como “una ciudad que parece que mejora, pero que nunca termina de estar bien del todo” y fue muy crítico con sus gestores por cuestiones como la movilidad.

El primer tramo del recorrido se desarrolló sin música ni confeti, ya que estaba pensado para personas con movilidad reducida y sensibilidad acústica. Cerca de una cuarentena de carrozas desfilaron por el barrio de Cappont ambientadas de temáticas distintas y con participantes de todas las edades.

En Balaguer tuvo lugar la Riuada de Carnestoltes con la participación de cinco carrozas y 17 comparsas. El recorrido de la rúa fue más largo de lo habitual, partiendo de la plaza Mercadal hasta llegar al pabellón Molí de l’Esquerrà, y estuvo amenizado por la batucada Bandelpal. Al mediodía se celebró una degustación de la olla de congre en la plaza del Pou.

La rúa de Tàrrega fue multitudinaria, con más de 1.500 personas en 74 comparsas. Entre los disfraces, no faltaron guiños a la ciudad como la recogida de basura con el sistema puerta a puerta o los excrementos hallados en verano en las piscinas. Al finalizar el recorrido, la Reina Carnestoltes pronunció su discurso en la plaza Major.

Paralelamente, en Guissona, el evento más concurrido fue el tradicional concurso de tortillas de patatas, en el que la asociación La Manduca presentó un ejemplar gigante. En Cervera, una decena de comparsas salieron de la plaza Universitat y recorrieron las calles del centro de la ciudad hasta el Sindicat, que acogió los lucimientos. Hubo premio para los grupos más marchosos y originales. Agramunt celebró la 40ª edición de su Carnaval con una gran rúa en la que participaron cientos de personas y un concurso de disfraces.

Las calles del centro de Mollerussa, especialmente la avenida del Canal, se llenaron de ambiente festivo con La Gran Rua. El desfile reunió a una docena de carrozas y comparsas, con disfraces para todos los gustos.