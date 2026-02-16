Casi la mitad de la población laboral joven en Lleida nació en el extranjero

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Lleida se sitúa entre las provincias del Estado con mayor peso de población nacida en el extranjero en edades plenamente laborales, según los datos de la Estadística Continua de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de enero.

En concreto, el 46% de los residentes de entre 30 y 34 años en Lleida han nacido fuera del Estado. Entre los 35 y los 39 años, el porcentaje también alcanza el 46%, y entre los 25 y los 29 años, el 44%. Se trata de cifras que sitúan a Lleida al nivel de provincias como Barcelona, Girona o Madrid y que multiplican por más de cuatro las registradas en territorios como Córdoba, Jaén o Badajoz, donde apenas superan el 10%.

Los datos confirman que Lleida forma parte del grupo reducido de provincias donde la población en edad de trabajar es ya estructuralmente diversa en su origen, especialmente en los tramos de edad donde se concentra la actividad económica. En el conjunto del Estado, casi la mitad de las personas nacidas en el extranjero tiene entre 30 y 49 años, pero en Lleida ese peso se traduce en una presencia especialmente intensa en las cohortes más jóvenes del mercado laboral.

La elevada presencia de población nacida en el extranjero en la demarcación de Lleida coincide con un contexto de envejecimiento de la población autóctona y con la necesidad de mano de obra en sectores estratégicos del territorio, como la agricultura, la industria agroalimentaria, los servicios o la logística.

Por otra parte, mientras barrios como la Barceloneta, en Barcelona, rozan el 50% de compras de vivienda en manos extranjeras, la provincia de Lleida se mantiene como uno de los territorios menos afectados por este fenómeno en Catalunya, según los últimos datos del Colegio de Registradores y del ayuntamiento de Barcelona correspondientes a 2025.

En el conjunto de Catalunya, las personas con nacionalidad extranjera compraron el 15% de las viviendas. Sin embargo, en Lleida la incidencia apenas alcanza el 9,4%.