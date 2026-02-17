Casi 40 mujeres inscritas en un taller de aikido en Lleida: "nunca sabes cuándo te va a ser útil poder protegerte de alguien"

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

Aprender a deshacerse de un agresor con movimientos sencillos y fluidos, aprovechando la fuerza física del oponente para desequilibrarlo e inmovilizarlo. Esta es una de las máximas del aikido, un arte marcial japonés que desde hace unos años se puede aprender en el taller de autodefensa Defensa’t amb la no violència, que organiza la Paeria y que tiene como profesor a Mikel Fernández, presidente del Club Aikido Lleida. “No es habitual encontrarte en una situación en la que te tienes que defender de una agresión pero, si se diera el caso, es importante saber hacerlo bien. El Aikido te permite deshacerte de un atacante en tan solo 5 segundos. Lo que supera ese tiempo se convierte en una lucha, algo que queremos evitar a toda costa”, asegura Fernández, cinturón negro en la disciplina y con muchos años de experiencia como profesor.

En esta edición del taller, la quinta, se han inscrito cerca de una cuarentena de mujeres. La formación ha arrancado este mes de febrero en el pabellón polideportivo de la Escola La Mitjana, en Pardinyes, y está previsto que continúe hasta finales de mayo. Las sesiones tienen lugar los miércoles por la tarde en dos horarios: de 17.45 a 19.15 y de 19.15 a 20.45.

El instructor del curso, Mikel Fernández, dando una explicación técnica a las participantes del primer turno. - PAU PASCUAL PRAT

“Acuden alumnas de todas las edades, pero el perfil más habitual son mujeres de 40 o 50 años”, indica el instructor. Asimismo, destaca que “cada vez veo más interesadas de edades entre 12 y 15 años, algo que me interesa especialmente por los casos de acoso escolar”. Incluso “vienen chicas jóvenes que en el pasado han sufrido alguna agresión por parte de sus parejas y están decididas a aprender”, afirma. Además de trabajar la parte física, el aikido “trabaja la parte mental, como un conjunto”, explica Fernández, quien transmite sus conocimientos de manera didáctica y entretenida, de modo que no faltan las risas.

“Nunca sabes cuándo te va a ser útil poder protegerte de alguien”

Es la primera vez que Azucena y Mireia participan en el taller. - PAU PASCUAL PRAT

“Hace tiempo que sentía muchísima curiosidad por probar una disciplina de defensa personal como esta, nunca se sabe cuándo lo puedes necesitar”, explica Azucena, vecina de Lleida, quien acudió el pasado miércoles al taller por primera vez gracias a la recomendación de una amiga. Allí, coincidió con Mireia, quien iba por su segunda clase y decidieron formar pareja de trabajo. “Pensé que una formación así me podría ir bien. Nunca encontraba la oportunidad de inscribirme, hasta que encontré este taller de aikido”, dice Mireia. “Está siendo muy provechoso y didáctico, estamos comenzando con movimientos que pueden parecer sencillos, pero su dificultad está en la coordinación”, asegura Azucena.