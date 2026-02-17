El Ranxo de Ponts elabora unas 12.000 raciones de este plato tradicional

Publicado por redacción Imágenes: Esmeralda Farnell Creado: Actualizado:

Ponts celebra este martes la fiesta del Ranxo, el acto popular más multitudinario del municipio y que pone fin a los actos del Carnaval antes del inicio de la Cuaresma. La organización elabora unas 12.000 raciones de este plato tradicional que se reparten de manera gratuita entre los asistentes a la celebración.

En total, utilizan 59 calderas, que se ponen a hervir a las seis de la mañana. La receta lleva, entre otros, pollo, gallina, butifarra negra, judías, garbanzos, patatas, col, arroz y pasta. Como novedad, Ponts ha recuperado este año el Lali-lali, una tradición que tiene lugar la víspera de Carnaval y donde una comitiva pasa por las casas a recoger parte de los ingredientes que se necesitan para elaborar el ranxo.

Ampliaremos la información