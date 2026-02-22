Mochilas colgadas en un pasillo|pasadizo de una escuela de Lleida.Roger Segura / ACN

El departamento de Educación y Formación Profesional ha completado la primera parte del proyecto Accions de Prevenció per Promoure l’Aprenentatge (APPA), orientado a la detección de dificultades vinculadas con las competencias oral y lectora, con la evaluación de 25.000 alumnos de primero y tercero de primaria de 450 escuelas públicas y concertadas de Catalunya.

La directora general de Educación Inclusiva, Susana Tarapiella, manifestó que el objetivo de la iniciativa es detectar de forma temprana las posibles dificultades de los alumnos para poder intervenir “sin poner una etiqueta”.

Durante la presentación del proyecto, en Santa Perpètua de Mogoda, Trapiella explicó que las pruebas serán individuales y aportarán resultados cualitativos en lugar de una nota cuantitativa. Los centros recibirán los informes a finales de este mes.

Trapiella, además, apuntó que las acciones se enmarcan en el plan sobre trastornos del neurodesarrollo y del aprendizaje, pero no desde “una mirada clínica”, sino educativa.

Las actividades en primero están relacionadas con la segmentación fonémica, la morfosintaxis y la narración, mientras que las de tercero se centran en la competencia lectora, incluyendo la fluidez de reconocimiento de palabras y la descodificación de un texto.