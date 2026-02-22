Robotech reina en la First Lego League

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El equipo Robotech de Mollerussa logró ayer, por tercer año consecutivo, proclamarse vencedor del torneo clasificatorio de la First Lego League en Lleida, que cumplió su edición número quince bajo la organización de la Escola Politècnica Superior de la UdL. La victoria le dio al conjunto del Pla d’Urgell uno de los dos billetes de acceso a la final nacional que se celebrará en abril en Burgos, mientras que el otro se lo adjudicó el equipo Coordenads del instituto Els Planells de Artesa de Segre, segundo clasificado.

La presente edición reunió a 240 jóvenes distribuidos en 36 equipos, 17 de los cuales en la categoría Challenge (dirigida a participantes de entre 10 y 16 años) y 19 en la Explore (de 6 a 9 años); procedentes de 22 centros educativos e instituciones de las comarcas de Lleida y Huesca. “Estamos muy satisfechos de su desarrollo, y hemos descubierto proyectos muy innovadores”, afirmó Ferran Lega, director de la First Lego League. Este año, la competición se ha desarrollado bajo el lema Unearthed, una propuesta centrada en la exploración del pasado. Los participantes han pensado y desarrollado proyectos científicos y soluciones tecnológicas que puedan ayudar en el ámbito de la arqueología a contribuir a preservar e interpretar el patrimonio.

En estas quince ediciones, la First Lego League se ha consolidado como un referente para fomentar las vocaciones STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas) entre los jóvenes, contando con la participación de un total de 3.605 personas y 88 de centros educativos de Lleida y otros territorios cercanos.