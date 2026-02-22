Una convocatoria ‘therian’ llena la Mitjana de curiosos

Decenas de adolescentes se acercaron a la Mitjana en busca de ‘therian’, pero sin éxito. - AMADO FORROLLA

El parque de la Mitjana de Lleida era el escenario señalado ayer para un encuentro ‘therian’, personas que se identifican, en un plano psicológico o espiritual, con “un animal no humano”. Sin embargo, la cita solo reunió a decenas de adolescentes curiosos que se acercaron a la zona en busca de alguno de los convocados. Así, los asistentes recorrieron los caminos del parque y los iluminaron con las linternas de sus móviles, aparentemente sin éxito. En otras ciudades, como Barcelona, también hubo convocatorias que no fructificaron.

El movimiento ‘therian’ surgió en la década de los 90, pero ha alcanzado ahora su máxima popularidad a través de las redes sociales.