Alerta sanitaria por riesgo de asfixia con gominolas Hello Kitty importadas de Japón

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sobre el riesgo de asfixia que supone el consumo de unas gominolas de la marca Hello Kitty procedentes de Japón y distribuidas a través de Países Bajos. El producto en cuestión contiene konjac, un ingrediente que puede provocar atragantamiento, especialmente en niños y personas vulnerables.

La Agencia ha tenido conocimiento de esta situación a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), después de que las autoridades sanitarias neerlandesas notificaran el caso. El producto se comercializa bajo la denominación 'Gelatina Hello Kitty de manzana y konjak', de la marca Sanrio, y se presenta en bolsas de plástico que contienen sobres individuales.

La distribución inicial del producto afectado ha alcanzado a once comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana. Sin embargo, AESAN no descarta que puedan existir redistribuciones a otros territorios del país.

Actuación de las autoridades competentes

La información sobre esta alerta alimentaria ha sido trasladada a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). Este protocolo permite verificar la retirada efectiva de los productos afectados de todos los canales de comercialización y establecimientos donde puedan encontrarse.

Recomendaciones para los consumidores

AESAN ha emitido una recomendación expresa a los consumidores que dispongan de estos productos en sus domicilios: deben abstenerse completamente de consumirlos. La Agencia insta a la población a comprobar si tienen en su poder estas gominolas y, en caso afirmativo, no ingerirlas bajo ninguna circunstancia debido al grave riesgo de asfixia que representan.