Talento y referentes en el Animac

La 30 edición del Animac, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, organizada por la Paeria de Lleida, cerró sus puertas con más de 25.000 asistentes y confirmándose como un puente de encuentro internacional, un laboratorio de proyectos y una plataforma de conexión entre talento emergente y profesionales de referencia. La clausura sirvió para entregar el Premi Trajectòria a Montxo Algora, artista y comisario, fundador y director de ArtFutura, pionero en la introducción y consolidación de la cultura digital contemporánea en el Estado.

Por su parte, la directora del festival, Carolina López, destacó que tres décadas después de su nacimiento, el proyecto es mucho más que un espacio de exhibición y puso el acento en el impacto de las masterclass, conferencias y encuentros profesionales. También en la fuerza del Incubator, que ha abierto la puerta a nuevos proyectos. En el balance de esta 30 edición, López quiso destacar la presencia de figuras internacionales de primer nivel como Ron Dyens, productor ganador del Oscar por Flow; Nora Twomey, Premi Honorífic cofundadora de Cartoon Saloon; Sébastien Laudenbach, que presentó en primicilia el work in progress de Viva Carmen, o Andreas Hykade, Premi Animation Master.

Según la directora, la presencia de estos creadores confirma la proyección internacional del espacio profesional del Animac y su carácter cercano. Entretanto, la concejal de Cultura, Pilar Bosch, y recordó que la Mostra tendrá continuidad a través de la plataforma Filmin y también en el ámbito expositivo, con obras que permanecerán en la ciudad como las instalaciones de Hamill en el Morera, los dibujos de Julia Ocker en La Panera y la exposición de los artistas que han creado la imagen de Animac a lo largo de los años en el Espai Cavallers.

Un millar de personas en las actividades y 12.257 alumnos

El Animac ha registrado 1.017 personas en las actividades paralelas que se han celebrado en esta edición y 12.257 alumnos en las sesiones escolares, reafirmando su compromiso educativo y territorial. La programación ha superado los 230 títulos, con 12 estrenos locales, 11 internacionales, 55 de España y 39 de Catalunya, así como 59 óperas primas. El Incubator ha recibido 111 proyectos de 14 países y se han seleccionado una docena. Asimismo, en el ámbito profesional, 60 acreditados PRO y 569 estudiantes del Campus procedentes de 24 escuelas han participado en las actividades formativas.