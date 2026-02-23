‘Una batalla tras otra’ arrasa en los Bafta

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El thriller de acción Una batalla tras otra, del estadounidense Paul Thomas Anderson, se proclamó ayer como la gran vencedora de la 79 edición de los premios Bafta del cine británico, tras conseguir seis máscaras doradas, incluida mejor película, mejor dirección y mejor actor de reparto para Sean Penn, que dejó sin opciones a su compañero de pantalla, el puertorriqueño Benicio del Toro. El actor estadounidense, de 65 años, no asistió a la gala, por lo que no pudo subir al escenario del Royal Festival Hall de Londres ni pronunciar un discurso de ganador para celebrar su primer Bafta, tras haberse ido de vacío hasta en tres ocasiones en esta cita cinematográfica.

Entretanto, el actor británico Robert Aramayo dio la sorpresa al alzarse como mejor actor por su papel en Incontrolable, imponiéndose a otros grandes nombres como Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), Ethan Hawke (Blue Moon), Jesse Plemons (Bugonia) y Michael B. Jordan (Los pecadores). Mientras, la irlandesa Jessie Buckley logró el Bafta a mejor actriz por su interpretación en el drama shakesperiano Hamnet por delante de Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada), Kate Hudson (Song Sung Blue), Chase Infiniti (Una batalla tras otra), Renate Reinsve (Valor Sentimental) o Emma Stone (Bugonia).

Por su parte, la película de Oliver Laxe Sirat se quedó sin galardón a mejor película de habla no inglesa, que fue finalmente para Valor sentimental, del noruego Joachim Trier. Antes de conocer el resultado, Laxe recordó que jamás hubiera pensado que llegaría a hacer una película como Sirat que le permitiera recorrer el mundo y estar presente en los Bafta, así como en los César, los Goya o los Óscar en las próximas semanas.”Independientemente de los premios, importa la conexión con el público y está siendo bonito” declaró. Los príncipes de Gales acudieron a la ceremonia después del arresto del expríncipe Andrés.