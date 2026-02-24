La DGT estudia limitar los avisos de radares al GPS en autopistas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Dirección General de Tráfico trabaja en una modificación normativa que transformaría la manera como las aplicaciones de navegación informan sobre radares en las autopistas españolas. La propuesta busca restringir los avisos que revelan la ubicación exacta de los controles móviles, siguiendo al modelo implementado en Francia, con el objetivo de reforzar la eficacia de los dispositivos de vigilancia y reducir la siniestralidad a las carreteras.

Actualmente, plataformas como Google Maps, Waze o SocialDrive permiten a los conductores compartir en tiempo real la localización precisa tanto de radares fijos como móviles. Este sistema colaborativo facilita que otros usuarios reduzcan la velocidad justo antes de llegar al punto señalado, cosa que desde Tráfico consideran que puede restar efectividad a los operativos de control, especialmente aquellos destinados a detectar infracciones graves.

La DGT señala que la problemática no afecta a los radares fijos, cuya ubicación es pública y accesible, sino los dispositivos móviles y los operativos específicos. La difusión inmediata de su posición exacta, argumentan, puede facilitar que algunos conductores los eviten y, por lo tanto, reduce la capacidad disuasiva de estos controles de seguridad vial.

El modelo francés como referencia normativa

La propuesta de Tráfico se inspira directamente en la legislación francesa, donde está prohibido mostrar el punto concreto de un control cuando forma parte de un operativo sensible. En estos casos, las aplicaciones sólo pueden advertir de un peligro en un tramo amplio de vía que puede abarcar varios kilómetros en autopista, sin precisar la ubicación exacta. La DGT no plantea eliminar completamente los avisos de radares, sino reducir el nivel de detalle cuando esté en juego la seguridad vial.

Debate entre información y eficacia de los controles

El debate sobre los avisos de radares no es nuevo en el sector. Hay quien defiende que estas notificaciones fomentan una conducción más prudente al reducir la velocidad de manera generalizada, mientras que otras voces consideran que alertar del punto exacto de un radar móvil convierte el control en un obstáculo que se puede esquivar, restándole capacidad disuasiva y efectividad real.

Controles exprés para dificultar la difusión de avisos

Paralelamente a esta posible modificación normativa, la DGT ha intensificado los controles exprés, operativos de corta duración de entre diez y quince minutos situados en puntos estratégicos de las vías. Esta fórmula dificulta que su ubicación se difunda masivamente entre los conductores, ya que a menudo el control ya se ha retirado cuando empieza a circular el aviso por las aplicaciones colaborativas.

Integración en la estrategia de seguridad vial

La medida se enmarca dentro del plan estratégico 2025-2030 del organismo, centrado en la reducción de la siniestralidad en las carreteras, especialmente en vías secundarias y tramos con alta concentración de accidentes. Cualquier cambio legal, sin embargo, tendrá que encontrar el equilibrio entre el derecho de los conductores a la información y la necesidad de garantizar la eficacia de los dispositivos de control en plena era digital.