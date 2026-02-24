Fallece a los 78 años el periodista, escritor y guionista Gregorio Morán

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El periodista y escritor Gregorio Morán, autor de obras como Adolfo Suárez, historia de una ambición, articulista en La Vanguardia y guionista del film de J.A Bardem Siete días de enero, falleció ayer en Barcelona a los 78 años de edad. Autor que no dejaba indiferente, inconformista, implacable, Morán escribió en La Vanguardia hasta el año 2017, cuando dijo que le habían “censurado” un artículo. Este mismo periódico dio a conocer ayer su fallecimiento y destacó que este coincidía con una fecha como la del 23 de febrero, ya que Morán ahondó en la transición con obras como El precio de la Transición, que publicó en 1991.Nacido en Oviedo en 1947, aunque hacía años que vivía en Barcelona, estudió en Madrid y París y durante unos años fue un activista antifranquista, así como periodista de investigación y colaborador, a partir de los años setenta, de varios medios de comunicación.