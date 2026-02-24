La leridana Aina Perelló, finalista al concurso gastronómico 'Le Cordon Bleu'

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La leridana Aina Perelló, natural de Alpicat, es una de los diez finalistas de la 14.ª edición del Premio Promesas de la Alta Cocina de Le Cordon Bleu de Madrid, uno de los certámenes gastronómicos más prestigiosos de España.

Perelló, de 19 años, es la representante del Jesuites Sarrià-Sant Ignasi de Barcelona, una de las 30 escuelas de 20 provincias presentes en el concurso. La gran final se celebrará el próximo 14 de abril en la sede madrileña de la escuela gastronómica.