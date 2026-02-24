Ramon Perisé, chef de Lleida del Mugaritz: “Una IA nunca podrá recrear el sabor de la comida de una madre”

Publicado por S. Caufapé Creado: Actualizado:

Ramon Perisé, responsable de I+D del restaurante Mugaritz, en Rentería , se ha convertido en el primer cocinero del mundo en obtener una residencia artística en la universidad californiana de Stanford, una de las más prestigiosas del planeta, donde ha llevado el estudio de los microorganismo al terreno del arte y la ciencia.

La inteligencia artificial (IA) es otro de los avances que empiezan a abrirse paso en la gastronomía. Perisé ha trabajado recientemente en el proyecto Bazkaria, que explora nuevas formas de comensalidad a través de sistemas avanzados de telepresencia.

La propuesta plantea un entorno híbrido en el que los comensales se perciben mutuamente como si compartieran un mismo espacio. “Está demostrado que no comemos igual solos que acompañados. Incluso existen estudios sobre la diferencia en la asimilación de nutrientes”, señala Perisé.

Sin embargo, el chef leridano advierte que “una inteligencia artificial solo puede comprender aquello que puede experimentar corporalmente. La IA nunca podrá recrear la comida que te preparaba tu madre. La receta puede reproducirse con exactitud, pero lo que la hace irrepetible es el contexto: la infancia, la cocina concreta, el olor que se mezcla con una etapa de la vida”, añade el cocinero de Tremp. Ahí es donde la gastronomía se convierte en arte.