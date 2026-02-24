Sanidad alerta de la posible presencia de astillas de madera en lotes de queso de varias marcas

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sanitaria este lunes por la posible presencia de astillas de madera en varios lotes de queso rallado. Las marcas afectadas son Alteza, Albéniz y Froiz, tras una notificación realizada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Foral de Navarra al organismo dependiente del Ministerio de Consumo.

La alerta alimentaria se ha activado a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), que ha trasladado la información a las autoridades competentes de las comunidades autónomas para verificar la retirada inmediata de estos productos de los canales de comercialización. La distribución inicial de los lotes afectados alcanza a Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Navarra, aunque no se descarta que puedan haberse redistribuido a otros territorios.

La AESAN recomienda a los consumidores que tengan estos productos en sus domicilios que se abstengan de consumirlos y procedan según las indicaciones de los establecimientos de compra.

Productos y lotes afectados por la alerta sanitaria

El primer producto incluido en la alerta es el 'Queso rallado gouda' de la marca Alteza, con número de lote 2426026, fecha de caducidad 05.06.2026 y un formato de 200 gramos por unidad. Este queso se comercializa habitualmente en establecimientos de la cadena de distribución asociada.

También está afectado el 'Queso rallado gouda' de la marca Albéniz, que comparte el mismo número de lote 2426026 y fecha de caducidad 05.06.2026, aunque en este caso el formato es de 1 kilogramo por unidad, destinado principalmente al canal de hostelería y restauración.

Por último, la alerta incluye el 'Queso rallado mozzarella y provolone' de la marca Froiz, igualmente con número de lote 2426026, fecha de caducidad 05.06.2026 y un peso de 200 gramos por unidad, distribuido en los supermercados de esta enseña gallega.

Ámbito territorial de distribución del producto

Según la información facilitada por la AESAN, la distribución inicial de estos lotes de queso rallado se ha concentrado en seis comunidades autónomas. No obstante, las autoridades sanitarias no descartan que pueda existir redistribución a otras regiones españolas a través de diferentes canales comerciales, por lo que la alerta mantiene su vigencia en todo el territorio del Estado español.