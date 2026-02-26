Veto a las bebidas energéticas

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Consumo anunció ayer que prohibirá la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años, una restricción que se ampliará hasta los 18 en el caso de aquellas que superen los 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros. Así lo avanzó el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, antes de reunirse con representantes de la Gasol Foundation, dedicada a combatir la obesidad infantil. “La evidencia científica demuestra que estas bebidas se han convertido en una amenaza para la salud de la juventud”, advirtió.

El último barómetro de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) confirma que nueve de cada diez ciudadanos apoyan restringir su acceso a menores. Según los datos de Aesan, uno de cada cuatro españoles consume bebidas energéticas, con una media de 2,1 veces por semana. Además, casi la mitad (49%) de los consumidores toma al menos una al día, mientras que un 47% las mezcla habitualmente con alcohol, una práctica especialmente peligrosa. La Encuesta Estudes también revela que casi cuatro de cada diez estudiantes de 14 a 18 años han ingerido este tipo de bebidas en el último mes, con una prevalencia mayor entre los chicos (45,7%) que entre las chicas (31%). El grupo que más las toma son los varones de 16 años (48,3%), 17 (49,1%) y 18 (51,6%). En cuanto a la mezcla con alcohol, el 15,2% del alumnado de ese mismo rango de edad la ha consumido en los últimos 30 días.

Aumento de la presión arterial, ritmo cardíaco y temperatura

■ La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) alerta de que el consumo de este tipo de bebidas “puede causar problemas de salud” en la población infantil y adolescente. Su vicepresidente, el doctor Pedro Gorrotxategi, recuerda que la taurina, uno de los ingredientes habituales, “además de aumentar el ritmo cardiaco, puede incrementar el riesgo de endometriosis” en chicas menores de edad. La cafeína “tiene efectos como el aumento de la presión arterial, del ritmo del corazón y de la temperatura corporal”, especialmente si se combina con alcohol.