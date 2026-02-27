La NASA aplaza hasta 2028 el regreso del ser humano a la Luna

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La agencia espacial estadounidense ha pospuesto hasta 2028 el regreso del ser humano a la Luna tras más de cinco décadas desde las últimas misiones Apolo. La NASA ha anunciado además la incorporación de una nueva misión de prueba, denominada Artemis III, programada para 2027, que servirá como preparación final antes del aterrizaje tripulado.

Los responsables de la agencia han comunicado la decisión en rueda de prensa este viernes, después de detectar un problema con el flujo de helio hacia la etapa superior del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial). Este contratiempo ha obligado a retrasar el lanzamiento de Artemis II y, en consecuencia, a reconfigurar todo el calendario del programa lunar.

La agencia justifica estos cambios argumentando que está incrementando la frecuencia de sus misiones bajo el programa Artemis para cumplir el objetivo de establecer una presencia duradera en la Luna. La estrategia incluye estandarizar la configuración de los vehículos, incorporar esta misión adicional en 2027 y, posteriormente, realizar al menos un aterrizaje en superficie cada año.

Nueva misión de prueba en órbita terrestre

Mientras los equipos ultiman los preparativos para el lanzamiento de Artemis II en las próximas semanas, la misión Artemis III se diseñará para probar sistemas y capacidades operativas en órbita baja terrestre. Esta fase servirá como preparación definitiva para el aterrizaje de Artemis IV, ahora previsto para 2028.

La nueva misión contempla un encuentro y acoplamiento con uno o ambos módulos de aterrizaje comerciales desarrollados por SpaceX y Blue Origin. Se llevarán a cabo pruebas en el espacio de los vehículos acoplados, verificación integrada de los sistemas de soporte vital, comunicaciones y propulsión, además de ensayos con los nuevos trajes de Actividad Extravehicular (xEVA).

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, ha declarado que "la NASA debe aumentar la velocidad de vuelo de forma segura y ejecutar la política espacial nacional del presidente. Con la competencia creíble de nuestro mayor adversario geopolítico, que aumenta cada día, necesitamos avanzar con mayor rapidez, eliminar retrasos y alcanzar nuestros objetivos". Isaacman ha destacado que incrementando la velocidad de vuelo y avanzando hacia los objetivos de forma lógica y gradual es como lograron "lo casi imposible" en 1969 y es como lo volverán "a lograr".

Objetivo: presencia permanente en la superficie lunar

El programa Artemis marca el retorno a la Luna tras más de 50 años, cuando en la década de los 60 la NASA desarrolló el programa espacial tripulado Apolo, que finalizó en 1972. Sin embargo, el planteamiento actual difiere sustancialmente del enfoque de aquella época.

A diferencia del programa Apolo, en el que los astronautas permanecieron en la superficie lunar alrededor de una quincena de días en total, Artemis tiene la finalidad de que el ser humano aprenda a vivir y a trabajar durante largos periodos en otro mundo. El objetivo incluye aprender a explotar recursos lunares y crear una infraestructura permanente denominada Gateway, diseñada para un mínimo de 15 años.

La misión Artemis II será la primera tripulada del programa, transportando a cuatro astronautas en un viaje alrededor de la Luna. La tripulación está compuesta por los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto al astronauta de la Agencia Espacial Canadiense Jeremy Hansen. Por primera vez en la historia espacial, viajarán a la Luna una mujer, una persona negra y una persona no estadounidense.