Cocina con lana de oveja y nieve: la propuesta a 2.000 metros de altura de un chef de un restaurante con tres estrellas Michelin

Oriol Castro durante la demostración en la cual cocinó con nieve y lana de oveja.Marta Lluvic / ACN

Publicado por redacció / ACN Creado: Actualizado:

A 2.035 metros de altura se celebró entre el domingo y este lunes la edición número 11 de GastroPirineus, unas jornadas que este año demostraron más que nunca su transversalidad llevando a cocineros a pie de pistas de la estación de esquí de Boí Taüll. El objetivo de esta iniciativa es dar a conocer la cocina de estas tierras y productos de montaña.

La jornada de este lunes contó con una sesión magistral a cargo del chef Oriol Castro, del reconocido restaurante Disfrutar, galardonado con tres estrellas Michelin. Castro avanzó alguno de los platos que se podrán degustar pronto en el Disfrutar muy vinculados con la tierra, los orígenes y tradiciones como la trashumancia.

Los asistentes pudieron probar un plato hecho con lana de oveja y otro inspirado en el entorno de Boí Taüll y cocinado con nieve. También han participado Eli Farrero (El Ventador, Barruera), Míriam Oliva (L’Aüt, Erill la Vall), Sergi de Meià (Fundació Coma de Meià), Marcos Pedarròs (Er Occitan, Bossòst) y el maestro pastelero Oriol Balaguer, entre otros.