Descubierto un mecanismo celular que podría ayudar a mejorar el tratamiento del cáncer de hígado

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Un equipo científico del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (IIBB) y del CIBEREHD ha identificado un mecanismo celular que mejora la eficacia del cabozantinib, un inhibidor de tirosina quinasa utilizado en pacientes con carcinoma hepatocelular. Este tipo de cáncer de hígado representa el tercer tumor más letal a escala global, sólo superado por los de pulmón y colorrectal, con una supervivencia a cinco años del 20-25% en estadios avanzados.

Los investigadores han observado que el medicamento no sólo bloquea señales de crecimiento tumoral, sino que provoca alteraciones en las mitocondrias. Este daño fuerza la expulsión de ADN mitocondrial hacia el citoplasma celular, donde es detectado como una amenaza. El ADN liberado activa la vía de defensa cGAS/STING, fundamental en la inmunidad innata, que desencadena la producción de interferones de tipo I y la expresión de nada proinflamatorios.

Según Anna Tutusaus, primera autora del estudio e investigadora del CIBER en Enfermedades Hepáticas y Digestivas, este proceso genera señales que modifican el microambiente tumoral y favorecen la activación de células inmunitarias que combaten el tumor.

Resultados en modelos experimentales y pacientes

En ensayos experimentales, la combinación de cabozantinib con un activador farmacológico de la proteína STING potenció significativamente la eficacia terapéutica, reduciendo el crecimiento tumoral de manera notable. Los científicos subrayan que estas estrategias combinadas podrían aumentar el beneficio clínico en pacientes con carcinoma hepatocelular avanzado, especialmente en aquellos que no responden adecuadamente a la inmunoterapia actual.

El estudio también incluye análisis de muestras de pacientes que reflejan cambios en proteínas vinculadas a la respuesta inmune y el estrés celular, alteraciones que concuerdan con la evolución clínica observada y con los mecanismos inmunológicos descritos en la investigación.

Nuevas perspectivas terapéuticas

Estos hallazgos abren la posibilidad de diseñar combinaciones terapéuticas que integren inhibidores de tirosina quinasa con moduladores de la vía STING. El objetivo es potenciar la respuesta inmunitaria de los pacientes y mejorar el pronóstico de aquellos con formas avanzadas de cáncer hepático, una patología con opciones limitadas en fases tardías de la enfermedad.