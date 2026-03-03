LA IA y los robots sin sensores, protagonistas del Mobile

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

El Mobile World Congress abrió ayer sus puertas en una edición marcada por una inteligencia artificial cada vez más presente en la vida cotidiana. El congreso, que se celebra en la Fira de Gran Via, reúne a unas 2.900 empresas y 1.700 ponentes, y espera alcanzar cerca de 100.000 visitantes hasta el jueves. Desde el primer día, las novedades han dejado claro hacia dónde avanza la tecnología. Durante la jornada de ayer se presentaron robots sin sensores que funcionan gracias a cámaras externas, móviles con brazos robóticos capaces de interactuar con el usuario, pantallas que se doblan en tres partes, ordenadores con efecto 3D y sistemas de privacidad que se activan automáticamente al mirar el dispositivo. Todo ello refleja una tendencia evidente: la inteligencia artificial ya no se queda en el mundo digital, sino que empieza a formar parte del día a día. Las grandes compañías tecnológicas, como Samsung, Huawei, Xiaomi o NTT, han mostrado avances que mezclan inteligencia artificial, robótica y conectividad. Entre ellos, destacan prototipos de robots pensados para trabajar de forma autónoma en entornos industriales o agrícolas, así como sistemas que permiten supervisar tareas a distancia.

En el ámbito de los dispositivos, la apuesta pasa por móviles y ordenadores cada vez más flexibles y adaptados al usuario, con pantallas plegables, tecnología 3D o funciones de privacidad más avanzadas. También han llamado la atención propuestas como gafas que traducen en tiempo real, tabletas ultrafinas o avatares virtuales pensados para atender a personas en aeropuertos, hoteles o comercios. El congreso también pone en relieve el peso creciente de las empresas asiáticas, especialmente las chinas, que lideran buena parte de la innovación tecnológica actual con propuestas que van desde la domótica hasta los vehículos conectados. En este escenario internacional, las empresas leridanas Lleida.net, Group Saltó y Eurecat también tuvieron presencia en el primer día del congreso. Esta última presentó varias propuestas innovadoras como dispositivos médicos, sistemas de monitorizaje de ortodoncia, un sistema robótico que aprende tareas y un dispositivo para hacer diagnósticos en 10 minutos, entro otros.

Las últimas aplicaciones en la mejora de los aeropuertos

El Mobile World Congress muestra cómo la IA está transformando los aeropuertos para mejorar la seguridad, reducir colas y facilitar el viaje de los pasajeros. En el espacio del Aeropuerto del Futuro, varias empresas presentan tecnologías que ya empiezan a aplicarse. Una de las más destacadas es Outsight, fundada por el catalán Raül Bravo, que crea una réplica digital en 3D en tiempo real de todo lo que ocurre en un aeropuerto. También llaman la atención los robots humanoides de Agibot, que pueden guiar a los viajeros o ayudar en el check-in, y las propuestas de Vueling y Airbus, centradas en personalizar los viajes y mejorar la conectividad a bordo.

Humanoides capaces de aprender tareas observándolas

La firma Eurecat mostró en el primer día del Mobile World Congress un robot con inteligencia artificial física que aprende observando a las personas y realiza tareas de forma autónoma, como reponer productos de bienvenida en habitaciones de hotel. El robot combina visión, lenguaje y acción: interpreta instrucciones en lenguaje natural, analiza el entorno y decide los movimientos necesarios sin depender de reglas predefinidas. Esto permite que el humanoide se adapte a situaciones distintas, reconozca objetos y ejecute tareas de manera flexible y segura. La tecnología está diseñada para aplicarse en distintos sectores, desde la hostelería hasta la industria o la agricultura. Por otro lado, la multinacional japonesa especializada en telecomunicaciones y tecnología NTT mostró robots que no necesitan sensores propios, sino que funcionan gracias a cámaras externas que captan el entorno y guían sus movimientos, haciéndolo muy intuitivo. Todo esto será posible gracias al 6G, que ofrecerá redes ultrarrápidas y con mínima latencia.