Los nuevos talentos culinarios leridanos

“Tengo 22 años y este es el primer concurso gastronómico en el que participo porque mi jefe me insistió. Estoy muy emocionado y soprendido”. Son declaraciones a SEGRE de Nil Albert, del restaurante L'Espurna de Lleida, tras ganar ayer la edición número 35 del Concurs de Joves Cuiners Àngel Moncusí, que organizan la Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida y Hostaleria de Lleida, y que se ha convertirdo un referente para dar a conocer a los nuevos talentos leridanos de los fogones. Los premios se entregaron en el marco de la Festa de la Gastronomía, que tuvo lugar por la tarde en un abarrotado Mercat del Pla. En segunda posición quedó Sergi López, de Cal Xirricló de Balaguer, mientras que el mejor trabajo de cocina fue para Momoun Rahmouni (Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida), en un certamen que contó con un total de 13 participantes de entre 18 y 28 años. Todos ellos recibieron un diploma acreditativo.

El jurado lo formaron Rafael Tugues, fundador de la empresa Tugues Lleida; Arnau Casadevall, del restaurante Divinium de Girona (estrella Michelin 2025) y Ashot Gevorgyan, ganador del 2025. Gabriel Jové, director de operativa del Grup Brillo, y Jesús Querol, de la Escola d’Hoteleria i Turisme, fueron el jurado técnico de cocina. En esta edición el ingrediente sopresa fue la costilla de cerdo para el plato principal, con la voluntad de apoyar al sector porcino de Ponent, mientras que en el postre, los participantes pudieron escoger entre la manzana o la pera. Nil Albert presentó Records de la costella de la padrina reinterpretada y Poma de Ponent. “El plato es un homenaje a mi padrina y a su manera de cocinar”, dijo. Sergi López apostó por Costella de porc sense feina amb textures de xirivia i cargols cruixents y L’essència de Ponent. También participaron Fernando Gómez de El Dien Catering (Vallfogona), Eloi Muñoz de Saroa (Lleida), Laura Solsona de Kai (Torregrossa), Martí Segura de Canalons Bellpuig (Bellpuig), Roman Sysko de Sisè (Lleida), Daniel Álvarez de L’Espurna (Lleida), Sergi Llovera de Niam (Tàrrega), Júlia Ibars de El Raier (La Pobla de Segur), Èric Masip de La Beerreria (Móra d’Ebre) y Josep Rosell (Escola d’Hoteleria del Pallars).

En cuanto a la fiesta, organizada por la Paeria junto con Hostaleria de Lleida, los centenares de asistentes pudieron disfrutar de tapas de 15 de los mejores chefs leridanos, que se pudieron maridar con vinos de DO Costers del Segre y de cervezas San Miguel. Participaron Wilhelm Miralles de Braseria Isidro, Enric Millà de El Dien (Vallfogona de Balaguer), Héctor Rodríguez de Carballeira, Salvador Trabalon de Saroa, Aleix Aytés y Marta Casals del Cafè Pessets (Sort), Jaume Mora de Fonda Farré (Baro), Jordi Pallàs de Aimia, Anna Lee de Bodegón, Jesús Gimena de L’Espurna, Gonzalo Ferreruela de Ferreruela, Ismael Balcells de Bar Tòfol, Francesc Acosta de Nyam, Genís Santos de Bar Bodega El Barri (Lleida), Josep Ramon de Cases de Sucre i Disseny (Alcarràs) y Sergi Aritzeta de El Truc (Agramunt).