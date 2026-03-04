Contra el antifeminismo en redes

La campaña institucional del Gobierno central para el 8M, Día Internacional de las Mujeres, tiene como lema este año “Mujeres de alto valor. No dejaremos que el pasado avance”. Se centra en fenómenos potenciados a través de las redes sociales como de las tradwives, que ensalzan roles de género tradicionales y reivindican el retorno de la mujer a la esfera doméstica, o las que se han denominado como mujeres de “alto valor”, que promueven una feminidad ligada a la sumisión y a la dependencia del hombre. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, defendió que la campaña, protagonizada por la actriz Ángela Molina, pretende reconocer “todo el avance feminista” logrado hasta la fecha.

Sobre los mensajes que circulan actualmente en las redes sociales, la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro, señaló que “son discursos bien envueltos. Apelan a la tradición, a la estética, a la normalidad, pero lo que venden es obediencia. Lo que buscan es retroceso”.

Entretanto, un informe de Igualdad presentado ayer señala que el 70% de las denuncias en canales especializados corresponden a violencia digital contra las mujeres. Un fenómeno que afecta sobre todo a mujeres con voz pública como políticas, periodistas y actividades. Los ataques suelen ser sexistas y centrados en su apariencia, no en sus ideas, y a menudo conducen al abandono del espacio digital por parte de ellas. Entre otras cifras, el informe destaca que el 80% de las jóvenes ha sufrido violencia digital. Por su parte, el Govern aprobó la declaración institucional del 8M, que reivindica el legado histórico del movimiento feminista, reconoce los derechos conquistados gracias a la lucha colectiva de las mujeres y expresa el compromiso con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Activismo, arte y sabiduría ancestral, entre los actos previstos

La activista Desirée Bela-Lobedde Boleche protagonizará hoy el acto central del 8M en la UdL con una conferencia en el campus de Cappont. Una exposición sobre trabajadoras de servicios esenciales, una lectura de poemas y juegos de mesa son otras actividades. Entretanto, Solsona y el Solsonès reivindican la sabiduría ancestral femenina con una decena de actos hasta el 12 de abril. Mientras, el Espai Cavallers inaugurará el viernes la exposición Visions en femení y el domingo se abrirá la muestra La màgia de l’art femení. Vint dones, vint artistes, vint arbequines, en la bodega Vinya els Vilars.

Nueve de cada diez profesionales de los geriátricos son mujeres

El barómetro de paridad de género de la Associació Catalana de Recursos Assistencials, presentado ayer, señala que casi 9 de cada 10 profesionales del sector de la atención a las personas mayores en situación de dependencia son mujeres, mientras que los hombres representan poco más del 10% de las plantillas. Entretanto, las mujeres representan el 41% de las direcciones generales y llegan hasta el 85% de las direcciones de centro. Asimismo, cerca del 70% de las personas usuarias también son mujeres. La entidad reafirmó su compromiso para continuar impulsando medidas, formación y buenas prácticas que ayuden a reducir las brechas existentes y “garantizar que el liderazgo femenino se refleje en todos los niveles de las organizaciones”.