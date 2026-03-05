Proyecto para diseñar un nuevo casco para ‘castellers’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya impulsa el desarrollo de un nuevo casco casteller con el asesoramiento del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. El proyecto, en colaboración con la empresa murciana NZI, quiere mejorar la protección de los niños y niñas y crear un futuro protector facial compatible con el casco actual, con la previsión de presentar los primeros prototipos en otoño. La iniciativa, que comenzó a desarrollarse en diciembre de 2024, tiene como objetivo actualizar y optimizar el modelo de casco casteller actual y avanzar “hacia una versión mejorada que pueda ser utilizada por enxanetes, acotxadors y dosos”. El hospital Sant Joan de Déu participa en el desarrollo a través de varios departamentos técnicos y médicos con tecnología 3D. Paralelamente, la iniciativa prevé el diseño de un protector facial para ampliar la cobertura en zonas sensibles como la frente, la nariz y los pómulos. Desde el pasado diciembre, la coordinadora y el hospital trabajan en el diseño final y en la optimización de las tallas, con la previsión de presentar los primeros prototipos el próximo otoño. La coordinadora destaca que desde hace 20 años el casco ha sido “una herramienta clave” en la prevención de las lesiones y señala que según el informe de siniestralidad anual presentado por la entidad en 2025 se registró la temporada con menos lesiones graves o potencialmente graves.